Спорт:

Властта отчете 10 пъти по-голяма ефективност на МВР за изборите и то с по-малко ресурс (ВИДЕО)

06 април 2026, 11:57 часа 467 прочитания 0 коментара

Към 6 април са получени 1042 сигнала за изборни нарушения. За същия период за предишните избори имаме 179 сигнала през 2024 г. Това стана ясно от думите на зам.-вътрешния министър Иван Анчев на редовния брифинг на Координационния център за вота на 19 април. По думите му ефективността е подобрена в пъти: "Когато някой обвинява МВР в прекалено активни действия, нека се вземе предвид, че тези показатели са постигнати с далеч по-малко ресурс и резултатите видимо са по-големи", каза Анчев.

Той представи и детайлна статистика по отделните видове дейности, актуална към сутринта на 6 април:

  • 308 образувани досъдебни производства на тези избори спрямо едва 58 на предишните (спрямо същия период преди деня на вота);
  • 307 бързи производства срещу 53 на предишните избори;
  • 183 задържани лица срещу едва 35 за същия период преди вота през октомври 2024 г.;
  • 2741 срещу едва 642 предупредителни протокола.

Анчев акцентира и на още една любопитна статистика - към този момент МВР е провело 167 специализирани полицейски операции срещу 173 на предишните избори - по-малко, но в пъти по-ефективни, в сравнение с предишния вот, отчитат от вътрешното ведомство.

Призив към университетите

Областните управители започват да получават отпечатаните бюлетини, а МВР осигурява охрана на този процес, както и осъществява своята превантивна и разследваща дейност във връзка с нарушенията на изборните правила, обобщи съветника на премиера Андрей Гюров по изборните въпроси Ваня Нушева.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com

Властта препоръча на университетите да организират така работата на администрацията си, за да може студентите да получат уверения или предварителни заверки за книжки с цел студентите да могат да гласуват.

Подготвя се и карта за секциите в чужбина от страна на външно министерство, стана ясно още от брифинга на координационния център.

Предвидена е възможност за първи път да се провери дали телефоните излъчват сигнал в момента на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
МВР предсрочни парламентарни избори Иван Анчев предсрочни парламентарни избори 2026
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес