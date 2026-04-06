С пълна газ в насрещното платно на бул. "България" в София: Не е майтап (ВИДЕО)

Войната по пътищата в България е тема, стара поне колкото Прехода ни. Колко успешно се справяме да настъпи най-после мир е тема, която авторът на настоящия материал не би желал да обсъжда - защото задължително ще трябва да има възрастово ограничение на четящите.

Но нов пример за каква безмерна величина, описана дори от Айнщайн в репликата за това кое е безкрайно на този свят, разцъфна в София. Примерът е от бул. "България" - лек автомобил кара в насрещното платно.

При това кара е доста слаба дума - колата не се движи едвам-едвам, както често е ставало при случаи на влезли в насрещното шофьори. Автомобилът си "пердаши" смело напред, в най-лявото платно на "правилното движение", където скоростта най-често прехвърля позволените в този участък 70 км/ч:

Как автомобилът е влязъл там - в участъка точно до детелината на Околовръстно шосе, който води към квартал "Бояна", не е ясно. Ясно е само, че леката кола върви не към "Бояна", а към центъра на София.

"Такива трябва по бързата процедура да бъдат вкарвани или в затвор, или в лудница където им е мястото" - един от коментарите под публикацията с видеото в популярната Facebook група "Катастрофи в София", където в дискусията става ясно, че съвсем наскоро, преди 2-3 седмици, пак е публикувано видео със случай на шофиране в насрещното.

