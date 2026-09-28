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Европейският петрол скочи високо след "не" на Тръмп срещу иранското предложение за мир

28 септември 2026, 10:23 часа 931 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Европейският петрол скочи високо след "не" на Тръмп срещу иранското предложение за мир

Цените на петрола отбелязаха скок в понеделник, 28 септември, по време на азиатската търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за мир, целящо да сложи край на конфликта в Близкия изток и да възстанови достъпа до Ормузкия проток. Фючърсите на американския суров петрол WTI с доставка през ноември се повишиха с 1,72% до 94 долара за барел към 10:15 ч. българско време, докато международният бенчмарк „Брент“, който е референтен за Европа, отбеляза ръст от 2,89% до 107,34 долара за барел в началото на търговията. Към този час цената му е 106,79 долара, показват данните в реално време на CNBC.

Тръмп отхвърли предложението на Иран за примирие

В петък иранският външен министър Абас Арагчи предложи да бъде отворен отново Ормуз и да бъдат възобновени ядрените преговори с Вашингтон в рамките на седем дни, ако администрацията на Тръмп се съгласи с условията на Техеран. „Ако бъдат изпълнени определени условия, проливът Ормуз ще бъде отворен след седем дни и преговорите ще бъдат възобновени“, заяви Арагчи пред репортери в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

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Според говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаеи тези условия включват прекратяване н „агресивните действия“ от страна на САЩ, вдигане на морската блокада и икономическата война, както и освобождаването на иранските активи.

Снимка: Getty Images

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Тръмп е отхвърлил условното предложение на Иран за отваряне на пролива Ормуз и е заявил пред свои сътрудници, че очаква ударите на САЩ срещу страната да бъдат възобновени след междинните избори през ноември, съобщи в събота The Wall Street Journal, позовавайки се на анонимни американски официални лица. По-късно Тръмп потвърди пред репортери, че е отхвърлил последното предложение на Техеран. "Не това е сделката, която аз искам", заяви републиканецът.

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Тръмп каза по-рано този месец, че очаква конфликтът, започнал с въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, да приключи скоро след междинните избори, след което цените на петрола да спаднат.

Отделно от това напрежение - коалицията в Йемен, водена от Саудитска Арабия, съобщи в събота, че е прехванала ракети, изстреляни от подкрепяните от Иран бунтовници хути. Те се сражават срещу правителствените сили в Йемен, подкрепяни от Рияд, и вече установиха контрол над маршрути, които им дават възможност да затворят протока Баб ел-Мандеб - друг важен за света търговски възел.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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