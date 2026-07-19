Влезе като с танк: Пиян шофьор проби във военна база в Северна Гърция

Пиян 52-годишен мъж блъснал колата си в главния вход на военна база в Аргос Орестико, Северна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите. Инцидентът станал в събота, като за щастие няма съобщения за пострадали. Дежурните на входа военнослужещи се разминаха на косъм от удар. Според държавната телевизия ERT, шофьорът не е намалил скоростта, преди да пробие охранителната бариера, сплескайки я, докато превозното средство си е пробило път към военния обект.

Впоследствие мъжът е арестуван. Гръцките власти разследват инцидента.

Инцидентите ввъв военни бази в Гърция

В началото на март след американско-израелските удари срещу Иран 36-годишен грузински гражданин беше арестуван по подозрение в шпионаж на американска военноморска база в залива Суда на остров Крит. Разследват се потенциални връзки с лице в Иран чрез мобилно приложение, съобщи източник от гръцкото разузнаване.

Пак през март 58-годишен поляк беше задържан по обвинения в шпионаж близо до военноморска база на НАТО в гръцкия остров Крит

През септември 2025 г. двама румънски граждани са били арестувани в понеделник следобед за правене на снимки на базата на гръцкия флот на остров Саламина, близо до Атика.

През юни миналата година гръцката полиция арестува друг мъж по подозрение в шпионаж, който също бе отседнал в продължение на дни в хотел близо до военноморската и военновъздушна база в Западен Крит, където мерките за сигурност са засилени, откакто Израел и САЩ започнаха удари срещу Иран в събота. ОЩЕ: Не бил виждал такава техника в Полша: Арестуваха поляк, снимал базата на НАТО в Гърция