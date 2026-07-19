Испания - Аржентина НА ЖИВО: Остават броени часове до големия финал на Мондиал 2026!

Отборите на Испания и Аржентина излизат един срещу друг в решаващ сблъсък във финала на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! "Ла Роха" ще се опита да прибави световна титла в колекцията на Луис де ла Фуенте, след като преди две години стана европейски шампион. "Гаучосите", в ролята си на действащи шампиони, ще се опитата да защитят короната си при последното участие на Лионел Меси на световната сцена. Срещата се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Испания - Аржентина

Испания и Аржентина се доказаха като най-добрите отбори от Европа и Южна Америка и сега ще решат спора кой е №1 в света. Двубоят ще се изиграе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, а главен съдия на терена ще бъде словенецът Славко Винчич. Срещата ще започне в 22:00 часа българско време и ще бъде пряко излъчена в родния телевизионен ефир. Каналите, които ще предават Испания - Аржентино на живо, са БНТ 1 и БНТ 3. Час по-рано Де ла Фуенте и Лионел Скалони ще изберат своите единайсеторки, с които да излязат на терена.

Очаквайте подробности!

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Преди големия финал

"Ла Фурия" влиза в големия финал с увереност, след като срази големия фаворит Франция на 1/2-финала. Момчетата на Луис де ла Фуенте напълно обезличиха атаката на "петлите" и отбелязаха два безответни гола. Преди това Испания се справи с Белгия, Португалия и Австрия в елиминационната фаза. Аржентина пък стигна до мача за титлата, след като отново трябваше да изстрада успех в добавеното време. "Гаучосите" постигнаха обрат над Англия, а преди това се справиха в драматични двубои с Швейцария и Египет. На 1/16-финалите световните шампиони се пребориха с Кабо Верде.

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