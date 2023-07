Пореден инцидент с руски МиГ-31 - разби се при тренировъчен полет в Камчатка

Издирвателно-спасителните сили на Тихоокеанския флот на Русия вече издирват екипажа, заяви във вторник пресслужбата на флота.

"На 4 юли, при изпълнение на планиран тренировъчен полет в Камчатския край над водите на залива Авача, се разбива изтребител МиГ-31. Самолетът е летял без боеприпаси", се казва в съобщението.

Това не е единственият инцидент с изтребител МиГ-31 в последните месеци. Този април такъв боен самолет се разби по време на тренировъчен полет в Мурманск.

През декември 2022 г. в Беларус се запали изтребителят МиГ-31К, който обстрелваше Украйна с ракети "Кинжал". Пак през декември МиГ-31 се разби край Тихия океан.

The MiG-31 fighter crashed over the waters of Avacha Gulf in Kamchatka during a training flight, Russian media reported. pic.twitter.com/bTTDDOSkvm