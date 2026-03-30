Порой в Истанбул спря полетите

30 март 2026, 9:50 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Десетки полети от и до истанбулското международно летище „Сабиха Гьокчен“ са пренасочени към други летища или са напълно отменени заради силен дъжд, обхващащ района на град Истанбул, съобщи ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Много от самолетите, които са опитали да кацнат на летището тази нощ, са били принудени да кръжат в небето дълго време и са пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки летища.

Заради лошите метеорологични условия от управата на летище „Сабиха Гьокчен“ обявиха, че е взето решение всички полети през днешния ден да бъдат отменени.

Турската авиокомпания "AJet" съобщи, че решението засяга 51 нейни полета. В съобщение авиокомпания "Pegasus" посочва, че 76 нейни полета са отменени по същата причина.

Виолета Иванова Отговорен редактор
летище Истанбул Порой Полети лошо време
