"Последният враг на Израел": Кой е тайнственият лидер на хутите?

Той се крие в Йемен, оцелял е след покушения от Израел и САЩ и продължава да атакува кораби в Червено море дори след примирието в Газа. Неговото движение „Ансар Аллах“ е подкрепяно от Иран. Абдул-Малик ал-Хути се смята за най-тайнствения лидер в региона на Близкия изток. Много рядко се появява на публични места, записва послания от скривалища и живее като подземен командир.

В арабския свят мнозина го виждат като един от последните „борци“ срещу Израел - държава, която систематично убива лидерите на най-мощните си врагове: "Хамас", "Хизбула", Иран. Все още обаче израелските сили не са успели да неутрализират Ал-Хути, а популярността му нарасна още повече след войната в Ивицата Газа.

Наследник на брат си: в какво Ал-Хути превърна йеменските бунтовници?

Йеменските бунтовници хути са подкрепяни от хиляди палестинци и радикали от различни страни и са част от т.нар. "Ос на съпротивата" - коалицията от пълномощници на Иран в Близкия изток. Според ООН броят на хутите е нараснал от 30 хиляди през 2015 г. на около 350 хиляди бойци в края на 2024 г.

Те контролират част от Йемен, печелят милиарди долари от пристанища и получават оръжия от Иран - ракети, дронове, мини и лодки. Хутите управляват с жесток режим на своята територия - затвори с изтезания и екзекуции, включително разпъване на кръст и убиване с камъни за предполагаеми „грехове“. Организации за защита на човешките права докладват за жестокости и вербуване на деца.

Ал-Хути пое властта, след като брат му, основателят на движението, беше убит. Постепенно стана лидер, убеди последователите си, че е „избран от Бога“, и превърна групата във въоръжена сила, подобна на шиитските структури на Иран. През 2014 г. хутите завзеха столицата на Йемен, оцеляха след въздушни удари от Саудитска Арабия и ОАЕ и по-късно започнаха да атакуват израелски и западни кораби в Червено море, за да заявят подкрепата си за палестинците в Газа. Това наруши глобалната търговия и ги превърна в световна заплаха. Ал-Хути превърна движението в мощна, безмилостна и влиятелна сила в Близкия изток.

През 2025 г. Доналд Тръмп се опита да ги спре, но след загуби на САЩ Вашингтон се съгласи на сделка. Хутите спряха само атаките срещу американски плавателни съдове, но продължиха да удрят по други.

Снимка: Getty Images

Последен защитник на палестинската кауза или бунтовник, вярващ в унищожението на Израел?

Нисък на ръст и с мек глас, Абдул-Малик ал-Хути е оцелял след безмилостни атаки на Израел, САЩ и други регионални сили, като се е крил в пещери и никога не се е появявал на публично място, разчитайки на подкрепата на Иран, за да запази властта на бунтовническото си движение. От повече от десетилетие стратегията му е ясна - да предизвиква по-мощни противници с дръзки ракетни атаки и нападения с дронове, залагайки на това, че те имат да губят повече от него. Израелски официални лица казват, че според тях Ал-Хути възнамерява да продължи да прави това, особено сега - в Газа има примирие, а в арабския свят много хора го считат за последния и най-достоверен защитник на палестинската кауза.

Ал-Хути заяви, че ще спазва всяко примирие, подписано от палестинските му съюзници от "Хамас". Но какъвто и да е резултатът, се очаква хутите да продължат религиозната си война срещу Израел и САЩ с течение на времето. Лозунгът на групата, скандиран на митингите, е „Аллах е велик, смърт за Америка, смърт за Израел, проклятие за евреите, победа на исляма“.

На частни срещи през последните месеци представители на Египет, Катар и Саудитска Арабия многократно са се опитвали да убедят лидерите на хутите да спрат атаките срещу Израел и корабите в Червено море и да се върнат към ролята си на относително малък играч в конфликтите в региона. Само че групата винаги е отговаряла с "не", пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници.

"Те искрено вярват в този джихад за изгонването на Израел от тази земя и ще продължат да натискат“, казва Ейприл Лонгли Али - бивш дипломат от ООН, който е работил с лидерите на хутите.

Световното внимание окуражи Ал-Хути, който почти всяка седмица пуска видеообръщения от неизвестно място. Той се позиционира като най-изявения арабски и мюсюлмански лидер, застъпващ се за палестинците. „Ако мюсюлманският свят остане мълчалив, докато палестинците са изправени пред изтребление, това само ще окуражи Америка и Израел да извършат още по-големи жестокости", каза той в реч през март.

В ново проучване, публикувано наскоро от Палестинския център за политически и социологически изследвания, подкрепата сред палестинците за хутите е много по-висока, отколкото за която и да е регионална милиция или правителство.

Лицето на Ал-Хути украсява плакати в Истанбул, Тунис и Техеран от началото на войната. В Йемен, бедна страна с 40 милиона души население, Ал-Хути управлява чрез комбинация от религиозна вдъхновеност и репресии срещу онези, които не следват неговото радикално вероизповедание. Въпреки че хутите контролират само около една трета от територията на Йемен, тази област включва пристанища, държавни компании и други икономически активи, които носят на групата до 2 милиарда долара годишни приходи.

Снимка: Getty Images

Хората му смятат, че заповедите на Ал-Хути са Божии заповеди

За твърдите последователи Ал-Хути (смята се, че е на около 40 г.) е като баща. Твърди, че е потомък на пророка Мохамед.

„Ние наистина вярваме в Абдул-Малик“, казва млад мъж, който е посещавал курс при него преди няколко години. „Готови сме да следваме заповедите му, защото вярваме, че те са Божии заповеди". Същият този човек споделя, че се чувства окрилен от присъединяването си към групата: "Носиш оръжие, водиш, взимаш решения. Понякога дори ти плащат или ти предлагат работа – какво може да бъде по-добро в страна като Йемен?".

Затворниците в затворите на хутите са подлагани на изтезания, редовно са подлагани на имитации на екзекуции, бити са по гениталиите или често усещат електрошок, твърди ООН. В щаба на хутите има затворнически килии - там затворените тънат в изолация, докато по високоговорители се излъчват речи на Ал-Хути, пак по информация на ООН.

Миналата година съд на хутите осъди на смърт девет души, обвинени в хомосексуалност: някои чрез замерване с камъни, други - чрез разпъване на кръст, според "Амнести Интернешънъл". Екзекуциите се състояха на публично място.

Израел опитва да се добере до него

Допреди десетилетие Ал-Хути и неговата група бяха незначителна сила дори в Йемен, така че не попадаха сериозно в полезрението на израелското разузнаване. В края на август Израел изглеждаше, че е постигнал значителен пробив, като е уловил сигнали, че правителството на хутите готви среща. Няколко часа по-късно израелски изтребители нанесоха удари по конферентна зала в Сана, като убиха най-малко 12 правителствени служители, включително министър-председателя и министъра на външните работи, а други бяха тежко ранени. Израел заяви, че при атаката е бил убит и военният лидер на групата. Но ударите не успяха да възпрат бунтовниците, нито да намалят значително способността им да атакуват Израел.

Ал-Хути е обсебен от идеята да пази местонахождението си в тайна и провежда срещи само в скривалища – по видеоконферентна връзка. Бивши дипломати, които са се срещали с хутите, са били принудени да предават телефоните си и са били возени с автомобили по криволичещи улици, за да бъдат въведени в стая с компютърен екран, където Ал-Хути е провеждал видеоконференция с превод на живо, разказват източниците на WSJ.

Историята говори много

Хутите за първи път се появяват като значими играчи в Йемен, на южния край на Арабския полуостров, през 90-те години на миналия век. Тяхната секта заиди, разклонение на шиитския ислям, е управлявала северната част на Йемен в продължение на около 1000 години, докато военен преврат през 1962 г. не ги отстранява от властта. Много от заидите, които съставляват около една трета от населението на страната, се чувстват маргинализирани.

Използвайки това недоволство, по-големият брат на Ал-Хути, Хусеин, стартира движение за възраждане, което призовава за изгонване на западните влияния и подкрепа за палестинците. Движението започва да се харесва на младите хора, които не са против правителството на Йемен, съюзено с враждуващите сунитски мюсюлмански групи и сътрудничещо си със САЩ в борбата му срещу тероризма.

Снимка: Getty Images

Хусеин също така популяризира сред заидите нова идея за единствен лидер, избран от Бога да управлява. Преди това заидските имами печелят лидерството си благодарение на статута си на учени. Хусеин внася идеята от Иран, където аятолах Рухола Хомейни повежда ислямска революция през 1979 г. и става както лидер на страната, така и нейна религиозна фигура.

През 2004 г. Хусеин беше убит при сблъсъци с правителствените сили. Абдул-Малик, тогава на 20 години, е бил твърде слаб и тих, за да е лидер, казва Али ал-Бухайти - бивш говорител на хутите, напуснал групата през 2015 г., след като се разочаровал от действията ѝ, и сега живее в Обединеното кралство.

Но Абдул-Малик ал-Хути впоследствие прегрупира последователите на Хусеин в пещерите около тяхната крепост Саада в северната част на Йемен и поведе партизанска война срещу по-мощните сили на правителството. Също така прие идеята, че е наследник на Пророка, определен от Бога.

„Той просто ръководеше битките лично. Това беше моментът, в който хората повярваха: „Хей, този човек е избран от Бога"", казва Ал-Бухайти, който по това време не беше член на хутите, но е чувал истории за възхода на Ал-Хути.

Няколко години по-късно, по време на хаоса на Арабската пролет, хутите установиха пълен контрол над провинция Саада. По същото време Джамал Беномар, специален пратеник на ООН в Йемен между 2011 и 2014 г., стана един от малкото чуждестранни дипломати, които се срещнаха лично с Ал-Хути. Първата среща се състояла в оголена къща в Саада, която била бомбардирана от йеменските правителствени сили, разказва самият Беномар. Бойците на хутите носели сандали и стари калашници. Въпреки че Ал-Хути не е пътувал много в чужбина – нито дори в Йемен – той бил зрял за възрастта си и необичайно учтив, добавя Беномар.

Иранската подкрепа

По това време Иран изгражда регионална мрежа от съюзници и първоначално подкрепя хутите с оръжие и пари. После започва да дава все повече и повече на йеменските бунтовници - сумата достига стотици милиони долари, по информация на Държавния департамент на САЩ.

През 2014 г. хутите превзеха столицата Сана. Тогава коалиция от сунитски арабски страни, водена от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства започна въздушни удари срещу бунтовниците, с цел да възстанови правителството, което Ал-Хути свали.

Подкрепен от Иран, Ал-Хути устоя на натиска и отвърна на огъня с атаки с евтини дронове и ракети. Въпреки че повечето бяха пресечени, те заплашваха нефтените съоръжения - основните източници на финансиране на опонентите му.

Саудитските власти твърдят, че са провеждали над 145 000 бойни и разузнавателни мисии над Йемен в продължение на три години, но все още не са успели да изгонят Ал-Хути от пещерите му. В крайна сметка ООН посредничи за сключването на примирие, подкрепено от Саудитска Арабия, което трябваше да прерасне в по-широко споразумение за разделение на властта между хутите и другите йеменски фракции. Преговорите обаче са в застой.

Все по-раздразнен от атаките на хутите срещу корабите в Червено море, през пролетта президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати цяла армада, за да се изправи срещу бунтовниците. След загубата на три американски военни самолета обаче републиканецът сключи споразумение, в което двете страни се съгласиха да не се атакуват взаимно. Хутите са приели, защото американците извършвали удари по контролирани от тях райони ден и нощ, нанасяйки сериозни щети на инфраструктурата. И въпреки всичко от Вашингтон са счели хутите за достатъчно устойчиви, затова са потърсили споразумение.

Скоро след примирието въоръжени хути в малки лодки удариха два кораба недалеч от брега на Йемен. И двата потънаха и бяха убити няколко членове на екипажа в една от най-жестоките атаки срещу корабоплаването в Червено море.

Когато Израел започна кампания от въздушни удари срещу Иран през юни, Ал-Хути беше единственият от някогашната обширна група регионални съюзници на Техеран, който отвърна на удара. "Хизбула" и "Хамас" бяха аут, но не и той. Тогава хутите не само изстреляха ракети срещу Израел, но и обещаха да ескалират конфликта с арабските държави, ако те подпомогнат израелската армия, казват арабските посредници.

Израелски официални лица твърдят, че дори и след края на войната в Газа хутите ще продължат да представляват значително предизвикателство. Според хора, които изучават групата, борбата на Ал-Хути срещу САЩ и Израел е издигнала неговото движение на равнището на по-големите сили, което е изглеждало невъобразимо, когато брат му за първи път е формулирал принципите на хутите.

