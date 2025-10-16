Войната в Украйна:

Убиха началника на генщаба на хутите, йеменските бунтовници заплашиха Израел

16 октомври 2025, 16:49 часа 266 прочитания 0 коментара
Йеменските бунтовници хути обявиха на 16 октомври, че началникът на генералния щаб на въоръжените им сили Мохамед ал-Гамари е бил убит „при изпълнение на воинския си дълг“. Той е един от най-високопоставените членове на военното ръководство на подкрепяната от Иран групировка. Хутите казаха, че конфликтът с Израел не е приключил и че страната ще „получи възпиращо наказание за престъпленията, които е извършила“, предаде агенция Reuters, цитирана от БТА.

Хутите редовно изстрелват ракети срещу Израел, като твърдят, че го правят в знак на солидарност с палестинците в Ивицата Газа. Повечето от ракетите и дроновете им са прехващани и Израел отговаря с удари срещу контролираните от бунтовниците райони в Йемен.

Срещу Ал-Гамари вече имаше опит за покушение

Според управляваната от хутите информационна агенция "Саба" Ал-Гамари е бил убит заедно със сина си Хусеин и няколко бодигарда в „американско-ционистка агресия“, без да се уточнява точното място и време на удара.

Снимка: Getty Images

Съобщението идва дни след като израелски медии съобщиха за опит за покушение срещу Ал-Гамари по време на тайна среща в йеменската столица Сана, контролирана от хутите. Израелската обществена телевизия съобщи, че той е бил тежко ранен по време на тази операция.

Кой е Мохамед ал-Гамари?

Ал-Гамари, за когото се смята, че е на около 50 години, беше считан за един от най-добрите военни стратези на хутите и де факто командир на силите на групата, ръководещ бойните операции на няколко фронта.

През 2016 г. той бе назначен за началник на генералния щаб, а впоследствие бе повишен в ранг генерал-майор.

Съобщението за смъртта му повдига нови въпроси за съдбата на висшето ръководство на хутите на фона на ескалацията при ударите, насочени напоследък срещу най-висшите командири на групата.

Димитър Радев
