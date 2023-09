Посред бял ден: Жена обра възрастен мъж във Владивосток, никой не се намеси (ВИДЕО)

Видео, публикувано от беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter, показа кражбата. Жена, която носи торба в дясната си ръка, се разминава с трудноподвижен възрастен мъж. Той върви изгърбен и едва-едва с помощта на бастун.

In #Vladivostok, a thief robbed an old man in broad daylight. The theft occurred in full view of passers-by, but no one intervened. pic.twitter.com/H5qPlurRql