Взрив в джамия в Пакистан, десетки са убити (ВИДЕО)

Атака с бомба срещу шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад по време на молитва. Дестки са убити, съобщи полицията, цитирана от ДПА. Атентатът, който очевидно е дело атентатор самоубиец, е извършен в предградията на столицата по-малко от три месеца след подобно нападение в Исламабад, каза полицейският говорител Таки Джавад. "Засега мога да потвърдя, че най-малко 12 души са загинали", заяви Джавад и изрази опасения, че броят на жертвите може да нарасне.
-A powerful #explosion struck a Shi’ite Muslim mosque in #Islamabad during Friday prayers.— MAVERICK 🇮🇳 (@valvimangal08) February 6, 2026
-The blast caused many casualties, with reports of at least around 22 people killed and dozens wounded. pic.twitter.com/t38XMPUfLt
Най-малко 15 ранени са били откарани в болници, като някои от тях са в критично състояние, съобщи служителят от спасителните служби Мохамед Амир.
Шиитските мюсюлмани съставляват около 20% от почти 250-милионното население на Пакистан.
В миналото пакистанските талибани и екстремистката групировка „Ислямска държава“ са извършвали атаки срещу шиитски мюсюлмани, но нито една въоръжена групировка не е поела отговорност за днешното нападение.
BREAKING:— The Strategic Horizon (@TSHInsight) February 6, 2026
An explosion has been reported at a Shia Mosque [Imambargah] Qasr-e-Khadijatul Kubra, eye witnesses say it’s a suicide bombing in Islamabad, capital of Pakistan. pic.twitter.com/INfopgApWX
Болниците в града бяха поставени в повишена готовност, тъй като линейки продължават да пристигат с ранени, каза Амир.