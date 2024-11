Превземането се отлага: ЦАХАЛ срина знак-обещание в Ливан, че Израел ще бъде завладян (ВИДЕО)

Табела, на която е изписано на арабски "Ние ще завладеем Израел" и която е била издигната от жителите на ливанското село Марун ар Рас само на един километър от границата с Израел, бе разрушена с багер от израелската армия.

Действието е почти символично и на фона на многобройните закани от страна на Иран и проирански групировки за готвеното жестоко отмъщение срещу Израел събра много реакции в социалните мрежи.

"Ние не възстановихме страната си, за да я оставим да бъде нападната от варвари, заседнали в Средновековието", пишат в коментари израелци.

The IDF's Engineering Corps unit takes down a sign put up by the residents of Marun al-Ras, Lebanon, which contained a promise to conquer Israel.



