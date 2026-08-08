ООН за Йемен: Има опасност от нов широкомащабен конфликт

Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг предупреди снощи за опасност от ескалация на насилието в азиатската страна, предаде ДПА.

"Йемен днес е изправен пред нарастваща опасност от нов широкомащабен конфликт, като вероятността за това е по-голяма от когато и да било след договарянето с посредничеството на САЩ на примирието през април 2022 година", написа Грундберг в социалната платформа Екс.

Той посочи, че скорошните атаки на поддържаните от Иран йеменски бунтовници хуси в провинциите Мариб и Хадрамаут са взели значителен брой жертви, включително сред мирните граждани, а подновените им нападения срещу търговското корабоплаване в Червено море и в Аденския залив са покачили напрежението.

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Грундберг изрази безпокойство и от ударите по гражданска инфраструктура като летища, и изострянето на регионалното напрежение, предаде БТА.

"Взети заедно, тези действия носят опасността от съсипване на всичко, което беше постигнато с примирието от 2022 година, довело до относително успокояване на ситуацията в Йемен в последните години. Същевременно сега страната се въвлича в по-широка регионална конфронтация с опустошителни последици за народа ѝ", изтъкна специалният пратеник на ООН за Йемен.

"Оставам убеден, че все още е наличен дипломатически път за разрешаване на проблемите. Той обаче изисква политическа воля, взимане на трудни решения и искрен ангажимент от всички страни по конфликта", обобщи Грундебрг.

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