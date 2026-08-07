Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

9-годишно дете почина в Турция след дезинсекция в съседен апартамент

07 август 2026, 16:30 часа 1625 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
9-годишно дете почина в Турция след дезинсекция в съседен апартамент

Двама души са арестувани в Турция след смъртта на 9-годишно момче, за което се предполага, че се е отровило при дезинсекция в жилищен блок в Чанаккале, в западната част на страната. Юсуф Талха Чанлъ е починал, а майка му все още е в болница, след отравяне, което според разследването е било причинено от химически препарати, с които е бил третиран срещу насекоми съседен апартамент. 

Двамата били намерени в безсъзнание в жилището от бащата на починалото дете, който ги е откарал в болница с личния си автомобил, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Момчето е било транспортирано с хеликоптер в друго лечебно заведение, но лекарите не са успели да го спасят. 

По случая са били задържани собственикът на третираното с инсектициди жилище, управителят на фирмата за дезинсекция и служител на компанията. 

Съдът е постановил постоянен арест за собственика на апартамента и управителя на фирмата за дезинсекция, а третият заподозрян е бил освободен под съдебен контрол.

Случаят напомня на този на семейство Бьоджек, германски турци, които починаха по време на почивка в Истанбул през ноември м.г. след кратък престой в хотел, третиран с химически средства срещу гризачи. По-късно аутопсия установи, че използваният при обработката препарат е бил произведен на основата на алуминиев фосфид, чиято употреба е забранена в жилищни райони, и е станал причина за смъртта на семейството.

След фатално отравяне: Затвориха хотел в Турция, има много задържани

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Отравяне дезинсекция турция инсектициди
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес