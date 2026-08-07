9-годишно дете почина в Турция след дезинсекция в съседен апартамент

Двама души са арестувани в Турция след смъртта на 9-годишно момче, за което се предполага, че се е отровило при дезинсекция в жилищен блок в Чанаккале, в западната част на страната. Юсуф Талха Чанлъ е починал, а майка му все още е в болница, след отравяне, което според разследването е било причинено от химически препарати, с които е бил третиран срещу насекоми съседен апартамент.

Двамата били намерени в безсъзнание в жилището от бащата на починалото дете, който ги е откарал в болница с личния си автомобил, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Момчето е било транспортирано с хеликоптер в друго лечебно заведение, но лекарите не са успели да го спасят.

По случая са били задържани собственикът на третираното с инсектициди жилище, управителят на фирмата за дезинсекция и служител на компанията.

Съдът е постановил постоянен арест за собственика на апартамента и управителя на фирмата за дезинсекция, а третият заподозрян е бил освободен под съдебен контрол.

Случаят напомня на този на семейство Бьоджек, германски турци, които починаха по време на почивка в Истанбул през ноември м.г. след кратък престой в хотел, третиран с химически средства срещу гризачи. По-късно аутопсия установи, че използваният при обработката препарат е бил произведен на основата на алуминиев фосфид, чиято употреба е забранена в жилищни райони, и е станал причина за смъртта на семейството.

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