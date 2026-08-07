Саудитска Арабия очаква по-голяма война с Иран: С Турция и Пакистан ще формира мюсюлманско НАТО

Високопоставен представител на Саудитска Арабия заяви пред "Ройтерс", че Рияд разполага с разузнавателна информация за предстоящи съвсем скоро атаки срещу кралството от страна на иракски милиции и йеменските бунтовници (хутите) под ръководството на Иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция. По думите на саудитския представител става въпрос за данни на разузнавателните служби на Саудитска Арабия, САЩ и няколко държави от Близкия изток.

Съгласно информацията, бъдещите удари могат могат да бъдат насочени срещу цивилна и икономическа инфраструктура, включително енергийни обекти, пристанища и летища. Саудитска Арабия е наблюдавала придвижването на установки за изстрелване на дронове и ракети, което дава повод за опасения за предстоящи координирани операции срещу северни и южни райони на кралството.

Саудитският представител определи заплахите като особено тревожни на фона на продължаващите усилия на Рияд за деескалация и постигане на мирно споразумение чрез преговори. Той добави, че контактите с всички страни, включително Иран, и посредническите усилия се движат "в правилната посока". Представителят на Рият посочи, че целта на "планираните атаки" може да е възпрепятстване на дипломатическите усилия, уточнява БТА.

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Военни действия

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Напрежението между Рияд и хусите се засили през последните седмици, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници обявиха, че налагат морска блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море. Впоследствие хутите поеха отговорност за редица атаки срещу саудитски кораби и военни обекти - една от последните атаки беше на 6 август, в Червено море, като хутите се похвалиха, че с балистична ракета са спрели танкер със саудитски петрол. В отговор Саудитска Арабия нанесе удари по военни цели в Йемен.

Само че тази нощ избухна далеч по-голяма ескалация. 30 йеменски войници бяха убити след атаки на бунтовниците хути, съобщава BBC. При друга атака, най-малко 11 цивилни бяха ранени в района на южния саудитски град Нарджан, съобщи Турки ал Малики, говорител на оглавяваната от Рияд военна коалиция, цитиран от саудитската новинарска агенция СПА. Той и добави, че сред пострадалите има 7 саудитски граждани, включително жена и дете, един йеменец, двама египтяни и един пакистанец - Още: Йеменските хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия

Хутите извършиха "тези терористични атаки чрез безразборни обстрели срещу цивилни обекти, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право", каза още военният говорител.

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Мощен съюз: "Мюсюлманско НАТО"

Днес, 7 август, турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще пътува до Саудитска Арабия, за да подпише споразумение за съвместна отбрана заедно със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Шариф пристигна в Саудитска Арабия още на 6 август за тридневно официално посещение, придружен от началника на пакистанските военни, фелдмаршал Асим Мунир. Тристранното споразумение бележи значителен стремеж към сближаване между три основни регионални сили на фона на ескалиращите предизвикателства пред сигурността и продължаващата нестабилност, свързани с войната в Иран. Турският външен министър Хакан Фидан подчерта геополитическата позиция на Анкара по време на пресконференция в Анкара преди часове, описвайки Израел като един от "първите и най-важни участници, подкопаващи регионалната стабилност и преследващи експанзионистични амбиции".

WATCH: Türkiye, Saudi Arabia, and Pakistan sign Mecca trilateral Defense Agreement. pic.twitter.com/ffL2jIpXC5 — Clash Report (@clashreport) August 7, 2026

Споразумението е обявено като "изцяло отбранително", но е резултат от по-широк стремеж на Анкара за задълбочаване на военните и икономическите връзки в региона. Двустранната търговия между Турция и Саудитска Арабия достигна 8,5 милиарда долара до края на 2025 г., като голям дял от нея се пада на военния сектор. Военният износ на Анкара за Рияд включва голяма сделка за закупуване на дронове от 2023 г. с турския производител Baykar, последвана от споразумение от 2024 г., обхващащо съвместно производство на безпилотни летателни апарати, трансфер на технологии и обучение на персонал. През февруари двете страни финализираха споразумение за съвместно производство на турския хеликоптер Gokbey , докато продължават дискусиите относно потенциалното участие на Саудитска Арабия в програмата на Турция за изтребители от пето поколение KAAN.

Дипломатическият ход идва седмица след като Саудитска Арабия представи многонационална морска коалиция за защита на търговското корабоплаване в Червено море, пролива Баб ел-Мандеб и Аденския залив от заплахи на хутите. Турция и Пакистан официално подкрепиха инициативата, като Анкара осъди заплахите на хутите за блокада срещу саудитска територия.

Срещата надгражда и регионалното обединение "R-4", включващо Турция, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия, които се срещнаха наскоро в Аман, за да координират отговорите си на войната в Иран и регионалната нестабилност.

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