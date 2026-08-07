Япония нареди спешна евакуация в две префектури (ВИДЕА)

Стотици хиляди жители в Югозападна Япония получиха нареждане да се евакуират, а над 500 полета бяха отменени днес заради придвижващия се в тази посока тайфун "Делфин", който носи разрушителни ветрове, проливни дъждове и високи приливни вълни.

Властите разпоредиха евакуацията на близо 260 000 жители на префектурите Кагошима и Окинава. Автомобилният производител "Тойота" днес преустанови работата в девет свои завода, предаде агенция Киодо.

Според Японската метеорологична служба тайфунът е с постоянна скорост на вятъра до 144 км/ч и пориви до 198 км/ч. Той се намира близо до островната верига между района на Кюшу, префектура Окинава, както и префектура Кумамото, която все още се възстановява от земетресението с магнитуд 7,1 от миналата седмица.

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Според метеоролозите е възможно да се образува и т. нар. линейна дъждовна зона – тясна ивица с интензивни валежи и гръмотевични бури, която може да предизвика наводнения.

Отделно Японската метеорологична агенция предупреди и за опасност от топлинен удар, тъй като в някои райони се очакват температури до 36 градуса по Целзий.

Увеличава се броят на загиналите след мощното земетресение в Япония

Typhoon Dolphin is currently hitting Okinawa, Japan, bringing strong winds and heavy rainfall to the region. pic.twitter.com/OpVFkpGtsi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Typhoon 13 hits Okinawa Prefecture, Japan 🇯🇵 (07.08.2026) pic.twitter.com/00T0U3dgpz — Disaster News (@Top_Disaster) August 7, 2026