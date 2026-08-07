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Япония нареди спешна евакуация в две префектури (ВИДЕА)

07 август 2026, 11:47 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Япония нареди спешна евакуация в две префектури (ВИДЕА)

Стотици хиляди жители в Югозападна Япония получиха нареждане да се евакуират, а над 500 полета бяха отменени днес заради придвижващия се в тази посока тайфун "Делфин", който носи разрушителни ветрове, проливни дъждове и високи приливни вълни. 

Властите разпоредиха евакуацията на близо 260 000 жители на префектурите Кагошима и Окинава. Автомобилният производител "Тойота" днес преустанови работата в девет свои завода, предаде агенция Киодо. 

Според Японската метеорологична служба тайфунът е с постоянна скорост на вятъра до 144 км/ч и пориви до 198 км/ч. Той се намира близо до островната верига между района на Кюшу, префектура Окинава, както и префектура Кумамото, която все още се възстановява от земетресението с магнитуд 7,1 от миналата седмица. 

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Според метеоролозите е възможно да се образува и т. нар. линейна дъждовна зона – тясна ивица с интензивни валежи и гръмотевични бури, която може да предизвика наводнения. 

Отделно Японската метеорологична агенция предупреди и за опасност от топлинен удар, тъй като в някои райони се очакват температури до 36 градуса по Целзий.

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Япония евакуация ураган тайфун
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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