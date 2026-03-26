При сухопътна операция: Иран готви истински ад за американските войски с милион мобилизирани

Иран мобилизира над един милион граждани в случай на сухопътна инвазия от страна на САЩ. За това съобщават държавните агенции „Mehr“ и „Tasnim“, позовавайки се на свои източници. Според информацията, освен мобилизацията на над един милион бойци за участие в сухопътни операции, през последните дни се наблюдава масов приток на заявки от иранската младеж към центровете „Басидж“, Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) и армията.

Още: Тревожно очакване: Дали ще се разберат САЩ и Иран? (ВИДЕО)

Същевременно бе съобщено, че Израел е променил военната си стратегия – от опити за дестабилизиране на иранския режим към нанасяне на удари по военно-промишлената инфраструктура на страната. Предвид вероятния натиск от страна на Тръмп за скорошно прекратяване на войната, Израел се стреми да нанесе трайни щети, преди военните действия да бъдат прекратени, пише в свой анализ Wall Street Journal.

Още: Началникът на израелската армия: На ръба сме. В Иран се засилва натиска да бъде произведено ядрено оръжие