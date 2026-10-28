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Проф. Чуков: Изчезнаха тези, които предричаха смъртта на Нетаняху

28 октомври 2026, 9:27 часа 1066 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Проф. Чуков: Изчезнаха тези, които предричаха смъртта на Нетаняху

Телевизиите в Израел каниха едни анализатори, коментатори, които предричаха смъртта на Нетаняху, сега ги няма, изчезнаха. Това каза проф. Владимир Чуков в сутрешния блок на БНТ във връзка с изборите в Израел. Той се пошегува, че израелската социология много прилича на българската. "Практически нищо не познаха", каза още проф. Чуков. Според него обаче е рано да се правят изводи за вота в Израел. 

"Стопи се разликата блока на Айзаенкот, но се стопиха и гласовете за арабите. Те бяха на 19 мандата, в момента са  на 16. Една от листите на арабите е на ръба. Не бих се учудил, ако те отпаднат", смята проф. Чуков.

Какво му трябва на Нетаняху?

Проф. Чуков отбеляза, че в момента на Нетаняху му трябват 4 депутати, за да направи правителстно.

"Не е много ясно дали ще ги има, тъй като арабите се оказаха много по-силно мобилизирани, отколктото евреите", добави още проф. Чуков и обърна внимание, че дори е имало агитация по плажовете. 

Припомняме, че след вота израелският премиер Бенямин Нетаняху, чиито резултати са изравнени с тези на опозицията след вчерашните избори, призова за сформиране на "силно дясно" правителство. "Еврейското и циониското мнозинство трябва да се прегрупират и обединят", каза Нетахяху и се противопостави на всякакво "правителство, подкрепено от израелските араби". ОЩЕ: След изборите: Нетаняху призова за сформиране на силно дясно правителство

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Израел Бенямин Нетаняху проф. Владимир Чуков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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