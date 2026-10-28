След изборите: Нетаняху призова за сформиране на силно дясно правителство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, чиито резултати са изравнени с тези на опозицията след вчерашните избори, призова за сформиране на "силно дясно" правителство. "Еврейското и циониското мнозинство трябва да се прегрупират и обединят", каза той и се противопостави на всякакво "правителство, подкрепено от израелските араби", дори след като прогнозите сочат че тези партии ще получат рекордните в историята си 18 места в Кнесета.

Нетаняху посочи, че страната е изправена пред историческата възможност за отстраняване на иранската заплаха. "Все още очакваме реални резултати", добави израелският премиер, но посочи, че "Ликуд" е най-голямата партия в страната.

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Центристът Гади Айзенкот, чийто блок има лека преднина срещу премиера Бенямин Нетаняху след изборите в Израел, обяви от своя страна, че възнамерява да сформира правителство и се противопостави на произвеждането на нови избори. Говорейки пред свои поддръжници в Тел Авив, той се обърна и към Нетаняху. "Дори не се опитвайте да използвате сигурността на Израел за политически цели", заяви Айзенкот в явна препратка към скорошните твърдения на израелския премиер за иранска заплаха. ОЩЕ: Съперникът на Нетаняху с първи коментар след вота в Израел, готов е да сформира правителство

Изборите протекоха при рекордна за последните две десетилетия избирателна активност - 77,7%. Резултатите очертаха сравнително точна, но противоречива картина на страната. Лагерите "За" и "против" Нетаняху са почти равномерно разделени, но нито един от тях не разполага с мнозинство, тъй като и двата отказват да работят с арабските партии, чиито представители вече ще заемат 15% от местата в Кнесета.