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Цената на петрола с две резки промени от началото на деня: дори преговорите за мир в Близкия изток не помагат

27 октомври 2026, 9:44 часа 315 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Цената на петрола с две резки промени от началото на деня: дори преговорите за мир в Близкия изток не помагат

Цените на петрола първо спаднаха, а после се качиха нагоре във вторник (27 октомври) спрямо понеделник. Те се влияят от подновените дипломатически усилия за прекратяване на войната между САЩ и Иран, които дават надежда за деескалация на по-широкия регионален конфликт - в рамките му подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хути нанасят удари срещу Саудитска Арабия. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, първо отбелязаха спад от 0,87% до 114,80 долара за барел, но към 9:37 ч. българско време се търгуват за 116 долара за барел. Вчера "Брент" затвори при цена 115,81 щатски долара.

Фючърсите на американския сорт WTI отбелязаха спад от 0,86% до 100,88 долара за барел в началото на търговията във вторник, но към момента на публикуване на материала ръстът и тук е факт - 101,90 долара за барел. Вчера пазарът затвори при 101,76 долара за барел.

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Преговорите между Саудитска Арабия, Турция, Пакистан и Иран явно не помагат

Първоначалният спад последва преговорите между представители на Саудитска Арабия, Турция, Пакистан и Иран, проведени в понеделник в Техеран, като страните засилиха усилията си за потушаване на напрежението в Близкия изток.

Рияд заяви, че дискусиите са имали за цел да поддържат отворени дипломатическите канали и да предотвратят по-нататъшно ескалиране на военните действия. Според иранските държавни медии четирите държави се споразумели да продължат да работят за насърчаване на регионалния мир и сигурност.

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Представители на Катар, който помогна за посредничеството в преговорите между Вашингтон и Техеран, също пристигнаха в иранската столица в неделя, съобщи Reuters.

Снимка: Getty Images

Дипломатическите усилия идват на фона на изявлението на американския президент Доналд Тръмп в интервю за Fox News в неделя, че е на път да вземе решение дали да сключи споразумение с Иран, или да засили военните операции. Той намекна, че допълнителните атаки остават възможен вариант.

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Перспективите за дипломатически пробив помогнаха да се успокоят опасенията от по-нататъшни прекъсвания в глобалните доставки, което оказа натиск за понижение на цените на суровия петрол. Виждаме обаче, че това не е било тенденция, а само краткотрайна ситуация - поне на този етап. Перспективата за трайно решение изглежда несигурна, пише CNBC.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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