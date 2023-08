Проливните дъждове в Китай взеха жертви (ВИДЕО)

Бурята "Доксури", бивш супер тайфун, преминава на север над Китай от петък насам, когато удари южната провинция Фуджиан, след като премина през Филипините.

ОЩЕ: Тайфун удари Китай и потопи Пекин под вода (ВИДЕО)



Служители на службата за спешна помощ извадиха две тела от водните канали в пекинския квартал Ментоугу, съобщи държавният вестник People's Daily.

"Тази сутрин беше лудост, водата преля през река Ментугу и целият булевард беше наводнен", каза 49-годишният жител Гуо Женю.

Булдозери, работници и жители разчистваха калта и отломките в периода на по-слаб дъжд.

Typhoon Doksuri wreaks havoc in China, causes severe flooding in several parts of country pic.twitter.com/MZ1071tRod

Значително по-голямата и все още разраснала се река Йонгдинг в същия район изхвърля отломки в кафяви потоци, докато жителите гледат в шок от един мост.

Според държавната информационна агенция Синхуа стотици автобусни превози в столицата са спрени.

Правителството на Пекин издаде най-високото предупреждение за наводнения за крайградската река Дашихе, а близкият град Тиендзин също издаде предупреждение за наводнения.

Това лято в Китай се наблюдават екстремни метеорологични условия и рекордни температури - явления, които според учените се влошават от изменението на климата. Експертите предупреждават, че продължаващите валежи могат да предизвикат още по-тежки наводнения от тези през юли 2012 г., когато загинаха 79 души, а десетки хиляди бяха евакуирани, съобщават местните медии.

Heavy rain from Typhoon Doksuri continues to cause severe flooding across northern China.



Here's the city of Beijing. pic.twitter.com/GxGsrlzecm