Тайфун удари Китай и потопи Пекин под вода (ВИДЕО)

Улиците на Пекин са наводнени, въведена е червена степен на тревога. В столицата на Китай повече от 30 хиляди души са напуснали домовете си, в провинция Фудзиен в югоизточната част на страната - 500 хиляди.

Typhoon Doksuri hit #China, one of the strongest in recent years



The streets of #Beijing are flooded, a red alert level has been introduced. In the capital of China, more than 30 thousand people left their homes, in Fujian province in the southeast of the country - 500 thousand. pic.twitter.com/TzTZHHimSB