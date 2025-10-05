Публична екзекуция заради гледане на чуждестранни филми. В коя страна се случва това?

Властите в Северна Корея публично екзекутират севернокорейци за гледане на чуждестранни телевизионни предавания. Това пише в последния доклад на ООН за правата на човека в КНДР. Бежанци са потвърдили тази информация в разговори с BBC и The Economist. Докладът е съставен въз основа на над 300 интервюта с хора, избягали от Северна Корея през последните 10 години. В него се посочва, че севернокорейските власти все по-често използват смъртното наказание. Екзекутират се дори хора, признати за виновни за гледане на чуждестранни филми.

Забранено съдържание

Въпреки че севернокорейците нямат достъп до интернет, приятели и роднини споделят „забранено съдържание“ на USB устройства и карти с памет, съобщаваThe ​​Economist. 20-годишната Канг Гюри, която успява да избяга от Северна Корея със семейството си с лодка в края на 2023 г., споделя пред BBC, че трима нейни приятели са били екзекутирани, защото е било установено, че пренасят материали от Южна Корея.

The Economist потвърждава тази информация. Севернокорейски бежанци са разказали пред служители на ООН, че от 2020 г. насам екзекуциите за „разпространение на чуждестранни материали“ в страната се увеличават. Те твърдят, че осъдените се екзекутират публично, за да сплашат хората и по този начин да предотвратят „нарушаването на закона“, отбелязва още BBC. В репортажите на журналистите се посочва и друг пример за присъда за гледане на чуждестранни материали – двама тийнейджъри са били осъдени на 12 години тежък труд за "провинението" си.

