Войната в Украйна:

Путин и Нетаняху обсъдиха плана на Тръмп за ивицата Газа

07 октомври 2025, 01:44 часа 167 прочитания 0 коментара
Руският президент Владимир Путин обсъди в телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху плана за мир в ивицата Газа на американския президент Доналд Тръмп, предаде ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на Кремъл, предаде БТА. "Сегашното развитие на събитията в Близкия изток беше обсъдено детайлно, включително и предложения от президента на САЩ план за нормализиране (на ситуацията) в ивицата Газа“, се казва в съобщението.

"Владимир Путин потвърди неизменната позиция на Русия в полза на комплексно решение на палестинския въпрос върху добре познатата международноправна основа", се добавя в изявлението.

По време на разговора двамата държавни лидери са изразили също така и интереса си за намиране на дипломатическо решение на въпроса с иранската ядрена програма, както и по-нататъшното стабилизиране на Сирия, отбелязва Ройтерс.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
