Първите 7 израелски заложници са освободени

Израелската армия получи седем освободени заложници, които по-рано бяха предадени на Червения кръст в Газа. Това съобщиха армията и службите за сигурност, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
Още: Израел награждава Тръмп, той призна: Няма гаранции за сигурност за край в Газа (ВИДЕО)
„Чакахме 738 дни, за да кажем това: Добре дошли у дома“, написа израелското външно министерство в X.
We’ve been waiting 738 days to say this:— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 13, 2025
Welcome home Alon, Eitan, Guy, Ziv, Gali, Omri, and Matan! pic.twitter.com/od8BbrMueb
🚨 BREAKING: HAMAS releases first hostages— NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2025
Seven captives have been handed over to the Red Cross. Under the Gaza ceasefire deal, militants are expected to free a total of 20 people.
At the same time, Israel is preparing to release Palestinian prisoners — according to Reuters,… pic.twitter.com/azXR4YxV1D
Министерството посочи, че освободените заложници са Гай Гилбоа-Далал, Ейтан Мор, Матан Ангрест, Алон Охел, Гали и Зив Берман и Омри Миран.
“Хамас“ спази частта от споразумението с Израел, според която освобождаването на заложници срещу размяната им за палестински затворници трябваше да започне 72 часа след сключването му.
Още: "Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа