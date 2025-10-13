Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 10:04 часа
Първите 7 израелски заложници са освободени

Израелската армия получи седем освободени заложници, които по-рано бяха предадени на Червения кръст в Газа. Това съобщиха армията и службите за сигурност, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Чакахме 738 дни, за да кажем това: Добре дошли у дома“, написа израелското външно министерство в X.

Министерството посочи, че освободените заложници са Гай Гилбоа-Далал, Ейтан Мор, Матан Ангрест, Алон Охел, Гали и Зив Берман и Омри Миран.

“Хамас“ спази частта от споразумението с Израел, според която освобождаването на заложници срещу размяната им за палестински затворници трябваше да започне 72 часа след сключването му.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
