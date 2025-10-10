Споразумението в действие: Израел започна изтегляне от Газа

Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските сили са започнали да се оттеглят от части от територията, по-специално от град Газа и Хан Юнис.

„Израелските сили са се оттеглили от няколко района в град Газа“, заяви пред АФП Мохамед ал-Мугайир, висш служител в агенцията, цитиран и от БГНЕС.

Той добави, че израелски военни превозни средства също са се оттеглили от части от южния град Хан Юнис.

Припомняме, че по-рано правителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това.

