Споразумението в действие: Израел започна изтегляне от Газа

10 октомври 2025, 11:08 часа 192 прочитания 0 коментара
Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи, че израелските сили са започнали да се оттеглят от части от територията, по-специално от град Газа и Хан Юнис.

„Израелските сили са се оттеглили от няколко района в град Газа“, заяви пред АФП Мохамед ал-Мугайир, висш служител в агенцията, цитиран и от БГНЕС.

Той добави, че израелски военни превозни средства също са се оттеглили от части от южния град Хан Юнис.

Припомняме, че по-рано правителството на Израел ратифицира примирието с палестинската въоръжена групировка "Хамас", отваряйки пътя за прекратяване на военните действия в Газа в рамките на 24 часа и освобождаване на израелските заложници, държани в Газа, в рамките на 72 часа след това.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
