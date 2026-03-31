Два танкера пламнаха край Дубай след иранска атака (ВИДЕО)

Два танкера пламнаха край Дубай след иранска атака (ВИДЕО)

Компанията "Кувейт петролиъм корпорейшън" съобщи, че нейният супертанкер "Ал Салми", натоварен догоре с петрол, е станал обект на иранска атака в пристанището на Дубай, в Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В резултат на удара са нанесени щети и е възникнал пожар на борда.

ОЩЕ: Още два индийски танкера преминаха Ормузкия проток

Компанията корабособственик предупреди за възможен петролен разлив в района на пристанището и добави, че няма пострадали, а оценката на щетите все още не завършена.

Друг танкер е станал мишена на удар от неизвестен снаряд в Персийския залив, което е предизвикало пожар на борда, съобщиха днес от Британската организацията за морски търговски операции (UKMTO).

Според информацията корабът е бил ударен на около 57 километра северозападно от Дубай. Екипажът е в безопасност, а властите разследват случая.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
