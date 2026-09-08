Разследване: Нетаняху е бил предупреден за мащабна атака на "Хамас"

Няколко от водещите фигури на израелската опозиция остро разкритикуваха премиера Бенямин Нетаняху заради журналистическо разследване, според което той е бил предупреден за подготвяна от "Хамас" атака дни преди нападението на 7 октомври 2023 г., но не е предал информацията на службите за сигурност, съобщи Франс прес.

Разследването е публикувано от левия израелски вестник "Аарец" и се основава на информация от предстояща книга. Според публикацията президентът на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахян се е свързал с Нетаняху през последната седмица на септември 2023 г. и го е информирал, че "Хамас" подготвя мащабна операция.

По данни на изданието израелският премиер не е предал предупреждението на ръководителите на службите за сигурност. Още: Нетаняху с нова заповед: Премахва незаконни израелски постове на Западния бряг

Кабинетът на Нетаняху категорично отхвърли твърденията и ги определи като "пълна лъжа". Оттам дори заявиха, че в края на септември 2023 г. не е имало разговор между Нетаняху и президента на ОАЕ.

Публикацията предизвика остри реакции от водещи представители на израелската опозиция. Нападките срещу премиера се засилват на фона на подготовката за парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври, като опозиционните лидери от месеци критикуват начина, по който правителството е управлявало ситуацията преди атаката.

"Нетаняху е получил десетки предупреждения за 7 октомври и е пренебрегнал всички. Той не е способен" да управлява, написа в социалната мрежа X бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, един от основните политически противници на премиера.

Айзенкот обвини Нетаняху, че използва "жалки" оправдания, за да избегне отговорността. През последните седмици премиерът неколкократно заяви, че хората около него не са го събудили навреме сутринта на 7 октомври 2023 г. Още: Нетаняху: Израел завърши 80-90% от кампанията си срещу Иран (ВИДЕО)

Бившият премиер Нафтали Бенет също заяви, че Нетаняху носи "лична и пряка отговорност". В публикация в X той написа, че премиерът "не може да продължава да изпълнява длъжността си нито минута повече".

Лидерът на партия "Демократи" Яир Голан, който също има военен опит, отправи остри критики към Нетаняху във видео, публикувано в социалните мрежи.

"Нетаняху, ти поставяш Израел в опасност, водиш ни към катастрофа. (...) Историите от типа "никой не ме събуди" приключиха. Ти знаеше, ти пренебрегна предупреждението, ти се провали, ти носиш отговорност", заяви Голан.

От месеци израелската опозиция настоява за създаването на независима анкетна комисия, чиито членове да бъдат определени от Върховния съд. Нетаняху се противопоставя на подобно предложение.

Според публикацията на "Аарец" лидерът на "Хамас" Яхия Синуар, който впоследствие беше убит от Израел, е казал на посредник от палестинското движение "Фатах", че се подготвя "ужасяваща операция", сравнима със "земетресение". Още: Нетаняху: Свалянето на иранския режим е постижимо

Предполага се, че информацията впоследствие е достигнала до президента на ОАЕ. По това време израелските власти са се стремели да запазят статуквото в Газа, като са смятали, че "Хамас" предпочита да избегне мащабен конфликт с Израел, за да гарантира собственото си оцеляване.

Според израелските служби за сигурност именно това погрешно схващане е сред основните причини израелската армия да бъде изненадана от нападението на 7 октомври 2023 г.

При атаката, която се превърна в една от най-тежките травми в съвременната история на Израел, са били убити 1221 души, сочат данни на Франс прес, базирани на официална израелска статистика.

Израелската военна операция в отговор на нападението опустоши голяма част от ивицата Газа. По данни на здравното министерство в Газа, контролирано от "Хамас", загиналите са 73 658. Организацията на обединените нации определя данните на министерството като надеждни.