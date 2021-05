Русия работи върху стелт-изтребител, който вероятно не може да си позволи

Новината, че в Русия ще се създава изтребител от пето поколение в лека категория, развълнува чуждестранните конкуренти. Експертът от Forbes Дейвид Екс счита в публикацията си Russia Is Working On A New Stealth Fighter It Probably Can’t Afford, че не трябва да се изоставя скептицизма при оценката на самолета, тъй като той вероятно ще се окаже твърде скъп.

Този едномоторен стелт изтребител трябва да достигне Мах 2 – съобщава източник от компанията-производител „Сухой” в интервю за държавната информационна агенция ТАСС. Двигателят на новия изтребител ще бъде оборудван с променлив вектор на тягата за повишена маневреност. Този нов изтребител, който все още няма никакво обозначение, е вътрешна инициатива на базираната в Москва компания Sukhoi. Руското правителство все още не е поело разходите по този проект. Но ако компанията Sukhoi приключи разработването на този проект и правителството го одобри, тогава новият самолет ще може да допълни изтребителя Su-57 с два двигателя, което ще направи възможно, когато се вземе решение за тяхното използване, да се избере между „висок клас“ и „по-нисък клас“, какъвто е случаят във ВВС на САЩ с изтребителите F-22 и F-35. Не трябва обаче да се отказва скептичната оценка. Този нов самолет вероятно ще бъде скъп. Москва се бори да намери средства за Су-57, да не говорим за втори изтребител стелт. Rostec, компанията майка на Sukhoi и на много други руски фирми за самолетостроене, представи дизайна за този изтребител още през декември. Ръководителят на Ростех Сергей Чемезов разказа пред репортери за развитието на новия едномоторен изтребител в лекия и средния клас. 18-тонният самолет ще бъде пилотиран при желание, добави Чемезов, което означава, че ще може да бъде пилотиран или използван като безпилотен самолет. Rostec все още не е публикувал официално изображение на този изтребител, въпреки това умалените му модели могат да се видят на поне една снимка. „Намирам за интересна безпилотната версия на този самолет" - казва Самюъл Бендет, експерт по руските военни сили от базирания във Вашингтон, окръг Колумбия, Център за нова американска сигурност (New American Security). Прочети повече Освен това фирмата „Сухой” разработва дозвуков безпилотен самолет в стила на изтребителя С-70, който може да се използва самостоятелно или като безпилотно средство заедно с пилотираните машини. „Наличните данни и експертни познания могат да бъдат приложени при разработването, тестването и оценката (RDT & E) на нов самолет“ - казва Бендет. Теоретично погледнато, новият изтребител може да замени сегашния руски среден изтребител МиГ-29. Около 250 застаряващи МиГ са на въоръжение в руската армия, но все по-често се използват във втория ешелон и за подкрепа, докато изтребителите Сухой - Су-30С и Су-35С - изпълняват основните функции. "Вероятно „Сухой” се опитват да покажат полезността на този вид самолети в близко бъдеще, когато руските военни започват да отписват стари самолети, които все още се използват" - казва Бендет, позовавайки се на новия модел на стелт самолет. Руските ВВС са закупили едва 76 серийно произведени изтребителя Су-57, но доставките са бавни. Все още се водят спорове относно качеството на този самолет и окончателното завършване на работата по него. „Съществуват значителни съмнения относно мащаба на производството на изтребителите Су-57, както и относно финансирането, необходимо за фина настройка на сензорите, авиониката и свързаните с тях оръжейни системи" - казва Джъстин Бронк, авиационен експерт, в рецензия, публикувана миналия октомври, от лондонския Royal United Services Institute. До момента Москва е отделила само 2,63 млрд. долара за производството на изтребители Су-57. Това ... не е много. Средно днес цената на един стелт изтребител е около 100 милиона долара. "Най-вероятно 2,63 милиарда долара ще бъдат достатъчни само за плащане на производството на първата партида, докато останалите до 76 самолета ще трябва да се борят за ограничени бюджетни средства, осигурени в рамките на общия руски бюджет за военна модернизация" - казва Бронк. Ако Русия не може да си позволи Су-57, вероятно не може да си позволи и новия изтребител. Поне засега. В миналото обаче Москва не е имала проблеми с удължаването на графика за разработване на изтребителите и по този начин с преразпределението на разходите. Су-57 лети за първи път през 2010 година. А първите му серийни доставки до предните авиационни части започнаха през декември миналата година, тоест 10 години по-късно. Въпреки това, дори и в най-благоприятния сценарий, руските ВВС ще изостанат далеч от американските по отношение на използването на стелт изтребителите. В момента американските ВВС разполагат със 180 изтребителя F-22 и с 280 F-35, както и с много стотици бойни самолети F-15, F-16 и A-10. Тези самолети могат да бъдат пуснати в експлоатация до 2030 г. Превод: Ганчо Каменарски