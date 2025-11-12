Талибаните поеха отговорност за терористичната атака в Исламабад (ВИДЕО)

Представители на пакистанското движение „Техрик-и-Талибан“ потвърдиха участието си в бомбения атентат близо до съдебна палата в Исламабад, при който загинаха най-малко 12 души и бяха ранени 27. Терористите заявиха, че целите им са съдии и служители, „прилагащи неислямски закони“, и обещаха да продължат атаките, докато в Пакистан не се установи управление на шериата.

Експлозията, чута на няколко километра разстояние, е станала, докато районът обикновено се посещава от стотици посетители, присъстващи на изслушванията, съобщава американската информационна агенция Associated Press (AP).

Война с режима на талибаните в Афганистан

Министърът на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че страната е на практика във война с режима на талибаните в Афганистан и обеща отмъщение срещу Кабул. Местните жители съобщават за интензивно движение на военна техника в цялата страна.

„Докато паркирах колата си и влязох в комплекса , чух силна експлозия на входа“, каза адвокатът Рустам Малик пред Agence France-Presse (AFP). „Беше пълен хаос, адвокати и хора тичаха вътре в комплекса. Видях две тела да лежат близо до портата и няколко коли да горят“, добави той.

Анализатори предупреждават, че Пакистан сега е изправен пред нарастващия риск от война на два фронта – с Афганистан и Индия.

