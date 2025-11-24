Японските сили за самоотбрана (JSDF) обявиха, че са готови да потопят китайския самолетоносач "Фудзиен" (Fujian). Водещата японска медия "Санкей Шимбун" цитира говорител на JSDF, който каза, че ако самолетоносачът "Фудзиен" заедно с китайската армия (НОАК) започне военна операция в Тайванския проток, японските сили, заедно с американските сили, ще потопят "Фудзиен".

Японски официални лица заявиха, че въвеждането в експлоатация на "Фудзиен" е повратна точка. Ако НОАК използва сила срещу Тайван, американските и японските сили ще бъдат принудени първо да потопят "Фудзиен", за да отслабят способността на Китай да завземе острова със сила.

Китай няма да стреля пръв по Япония. Японците разбират това добре и тъй като Китай не представлява заплаха за Япония, превантивният удар по "Фудзиен" може да се нарече още един Пърл Харбър - това гласи гледната точка в блога на едно от китайските медийни издания*. Целта на японските медии и Силите за специални операции е да продължат работата на бившия държавен глава Шиндзо Абе за освобождаване на Япония от статута на победена страна, освобождаването ѝ от оковите на САЩ и насочването ѝ към притежаване на реални на въоръжени сили, пише още там.

Характерна черта на японския характер е способността им да крият истинското си лице; те казват едно, а зад гърба ти правят друго. Японската десница винаги се е надявала да измени мирната конституция и да получи оправдание за изграждането на реални въоръжени сили чрез "раздуване на китайската заплаха". САЩ, преживели Пърл Харбър, разбират това и затова не са склонни да дадат свобода на действие на Токио, за да не би кучето да ухапе стопанина си - други точки в анализа.

Втората цел е да се сплаши Китай, за да не започне война срещу Тайван, поради което Токио отправи открита заплаха. Според конституцията на страната, Япония има право на самозащита, което ѝ позволява да се ангажира с война само ако съществуването ѝ е застрашено. Това е установено положение от Втората световна война насам. Тайван не е държава, чиято независимост е призната от международната общност. Очевидно е, че Япония се опитва да използва тайванския въпрос, за да предотврати обединението на Китай. Изявлението на представителите на Силите за специални операции (SOF) е в интерес на консервативните японски избиратели. В същото време почти половината японци са съгласни с премиера Санае Такаичи, че китайско нападение срещу Тайван може да се превърне в ситуация, "застрашаваща оцеляването на Япония" - китайският анализ говори за това като за "заблуда".

Близо половината от населението подкрепя военната намеса в Тайванския проток. По този начин проблемът не е в няколко политици, а в Япония като цяло. "Години на прославяне на агресията доведоха до възраждане на японския милитаризъм" - китайската констатация.

И добавка: Токио, изразявайки добрата си воля към САЩ, е готово да поеме "ролята на Украйна"“ и да се превърне във фронтовата линия на конфликт в Тайванския проток. Япония се надява да докаже своята стойност на САЩ, като потопи китайския самолетоносач в замяна на допълнителна американска подкрепа.

Малко вероятно е Япония да провокира война с Китай. Експертите считат, че зад това стоят САЩ, преследващи собствените си цели в Тихия океан. Те искат да използват отдалечен конфликт, за да противодействат на Китай, без да се впускат в пряка конфронтация и да минимизират собствените си загуби. "Вашингтон прави розови планове да използва Япония подобно на Украйна, за да печели щедро от продажбите на оръжие" - нова китайска констатация

Вашингтон не участва пряко във военните дела на Тайван, така че Тайван не притежава същата мощ като Украйна. САЩ предпочитат тихо да обезкървяват съюзниците си и засега предпочитат да запазят статуквото в Тайванския проток. Вашингтон няма да влезе във война с Китай, притежаващ ядрено оръжие, така че вероятността Япония да се намеси е много малка.

Военната сила

Токио би трябвало да разбира разликата в силите. Япония се застъпва за превантивен удар срещу Китай, както в Пърл Харбър. Силите за специални операции (SOF) биха могли да провеждат настъпателни операции, използвайки хиперзвукови ракети, американски крилати ракети "Томахоук", изтребители F-35, въоръжени с норвежки ракети JSM или американски AGM-158, както и военни кораби Aegis и подводници Taigei, въоръжени с противокорабни ракети Type-12. В момента обаче основната им цел е самолетоносачът "Фудзиен".

Има и призиви от японския народ за взривяване на китайския язовир "Трите клисури", което би довело до смъртта на 500 милиона души в Китай. Япония обаче не разполага с такива възможности. Въпреки че страната притежава известна военна мощ, "Фудзиен" не действа самостоятелно, а разчита на бойна група, включваща 10 000 тонен разрушител Тип 055, разрушител Тип 052D и фрегата Тип 054A. Това осигурява мощни въздушни, противолодъчни и противоракетни отбранителни ъзможности. Китай разполага с 3370 изтребители, докато Япония има само 370, и 690 военни кораба срещу 139 на Япония. Изтребителят J-20 има по-голяма скорост и боен радиус от F-35. И най-важното е, че военната индустрия на Китай е много по-силна, тъй като Япония закупува предимно изтребители - Още: Китай въвежда най-новия си самолетоносач в експлоатация: С него може да стигне отвъд териториалните си води

Макар че в Бялата книга за отбрана на Япония от 2025 г. Китай е посочен като основно стратегическо предизвикателство, вероятността за военна намеса на Токио е ниска, тъй като не е ясно дали САЩ ще ѝ се притекат на помощ. Проблемите на Япония не са проблем на САЩ.

Дори ако избухне конфликт в Тайванския проток, най-вероятно той няма да включва военни действия, а само икономическа блокада на Китай от САЩ. Разбира се, Пекин не би оставил това безнаказано. Малко вероятно е обаче Япония да повтори Пърл Харбър. "Единственият правилен курс за Токио е да се освободи от каишката на САЩ", завършва анализът.

* Автор: "Гуанча"

Превод: Ганчо Каменарски