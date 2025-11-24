Българската агенция за инвестиции има нов изпълнителен директор

Ангел Иванов поема управлението на Българската агенция за инвестиции (БАИ) от досегашния ръководител Мила Ненова и ще изпълнява длъжността изпълнителен директор на БАИ. Към момента той заемаше длъжността заместник изпълнителен директор. Това съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният изпълнителен директор на БАИ Мила Ненова е освободена от поста. Тя беше назначена през октомври 2023 година от тогавашния министър на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Кой е Ангел Иванов?

Ангел Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет.

В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи, посочват от МИР.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.

Владее английски, немски и руски език, допълват от Министерството на иновациите и растежа.

