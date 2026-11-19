"Той не знам какво може. Тогава защо има отбрана като не могат да свалят дронове, като не могат да хващат корабите, които потапят нашите кораби - за какво имаме?". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по адрес на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който каза, че страната ни не може да сваля дронове в икономическата зона. Думите на министъра на отбраната дойдоха след изявлението на Борисов от вчера, че той би ги свалил.

"И децата знаят, че са руски"

Той нарече управляващите царете на оправденията.

"Като не могат да кажат нещо - казват не знаем какви са дроновете. И децата знаят, че са руски. Удрят корабите, които се движат по Черно море. Увеличиха се драстично застраховки, няма да има кораби, които да докарат газ, туризмът замина - съсипаха го. Всичко това излиза и казва - Военна прокуратура", каза още Борисов.

Щом не знаем какви са - значи имаме пирати

До този извод стигна лидерът на ГЕРБ след като вчера министърът на отбраната каза, че няма никакво значение откъде са ударите по корабите.

"Ама ние не сме пиратска държава. В нашата икономическа зона, до нашите брегове - щом не знаем кои са - са пирати. Потапят кораби с газ, червен пипер, играчки и какво още има там. Те още не знаят какво е", добави още Борисов. ОЩЕ: Има ли значение чии са дроновете като представляват заплаха за националната ни сигурност