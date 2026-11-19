Саудитската коалиция срещу хутите съобщи, че ракетна заплаха от страна на йеменските бунтовници срещу Рияд е причинила щети в саудитската столица. Информацията бе оповестена, след като в града отекна силен гърмеж, за който съобщиха агенциите и техните кореспонденти на място. Близкоизточното кралство е изправено пред ескалираща заплаха от страна на проиранската групировка, предаде "Ройтерс". Още: Хутите са предали условията си на Саудитска Арабия да спрат войната в Йемен

По първоначални оценки паднали отломки са довели до имуществени щети, посочи коалицията и добави, че в момента се прави оценка на щетите. Саудитската гражданска защита предупреди по-рано жителите на столицата за потенциална опасност, без да даде подробности. По-късно съобщи, че заплахата е отминала, пише БТА.

Гърмежът

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Гърмежът в столицата беше чут малко след като Саудитската агенция по печата (СПА) предаде, че престолонаследникът принц Мохамед бин Салман е разговарял с началника на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър в Рияд. Двамата са обсъдили военните отношения и регионалната обстановка, посочи СПА.

Боевете между Саудитска Арабия и хутите се засилиха, след като миналия месец групировката превзе стратегически райони по йеменското крайбрежие на Червено море. Това стана в хода на настъпление на бунтовниците към Баб ел Мандеб, ключов проток за глобалните маршрути за доставки по море на петрол от производителите от Залива, намиращ се от другата страна на Арабския полуостров. Другият важен за региона морски път, Ормузкият проток, е блокиран от началото на войната в Иран.

Конфликтът между Рияд и хутите се възобнови след краха на договореното през 2022 г. примирие под егидата на ООН. Боевете изправят един срещу друг коалиция, оглавявана от Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен, и шиитските бунтовници хути, които контролират столицата Сана.

Хутите засилиха атаките си срещу саудитските летища, пристанища и петролни обекти. Всичко това се случва на фона на по-глобална война в региона между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга.

Саудитска Арабия отговори с бомбардировки по цели на хутите в Йемен.

Рияд многократно бе удрян. Сред атаките бе и удар, причинил жертви на Международното летище "Крал Халид". Отломки при опит за удар причиниха щети и по сграда на саудитския петролен гигант "Сауди Арамко" в столицата.

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