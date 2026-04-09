САЩ: Примирието с Иран не важи за Ливан

Споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран не засяга израелските военни операции в Ливан.

Такава позиция заеха и американският президент Доналд Тръмп, и вицепрезидентът на Джей Ди Ванс.

В кратък телефонен разговор, публикуван в Екс от журналистката от Пи Би Ес Лиз Ландърс, Тръмп завява, че заради "Хизбула" Ливан "не е включен в споразумението".

Ливан не е част от договорката

На въпроса дали е съгласен Израел да продължи ударите си срещу Ливан, американският президент отговаря, че "това е отделен конфликт".

Такава беше и тезата на вицепрезидена на САЩ Джей Ди Ванс, който коментира темата за примирието с Иран пред репортери в Будапеща.

По думите на Ванс преговорният екип на Техеран си е помислил, че спирането на огъня в конфликта се отнася и за Ливан, но в действителност Вашингтон не е давал подобно съгласие.

"Мисля, че това се дължи на напълно допустимо недоразумение", заяви Ванс пред репортери на заминаване от Будапеща.

Той допълни, че, според становището на САЩ фокусът на примирието ще бъде върху Иран и американските съюзници като Израел и арабските държави от Залива. Ванс допълни, че Израел се е съгласил да прояви сдържаност в Ливан, но не навлезе в конкретика.

Източник: Getty Images

Войната на Израел срещу "Хизбула"

Израел извърши много масирани бомбардировки над Ливан, като според Министерството на здравеопазването има 112 загинали. Съобщава се и за 722 ранени.

Вчера удар порази в ранния следобед сграда в жилищен квартал в Бейрут. Ударът порази сграда в квартал "Талет ал Хаят", част от която се е срутила, а спасителните екипи са пристигнали на място, за да окажат помощ на оцелели.

Според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ударът е бил насочен срещу един от високопоставените лидери на движението "Хизбула". От своя страна, "Хизбула" заяви, че има "право да отвърне" на смъртоносните израелски удари.

На този фон Иранската революционна гвардия предупреди САЩ да накарат Израел да прекрати незабавно ударите в Ливан, като се закани, че в противен случай няма да остави израелските действия без отговор.

Позицията, че Ливан Е в споразумението

Споразумението между САЩ и Израел и Иран за прекратяване на огъня обхваща и сраженията в Ливан, заяви пред в. "Аш Шарк ал Аусат" председателят на ливанския парламент Набих Бери.

Бери допълни, че се е свързал с Пакистан, който е ключов посредник, за да го информира за неспазването на примирието от страна на Израел и го е помолил да се свърже със САЩ, за да окажат натиск върху своя съюзник.

Той добави, че се е установил контакт с повече от една страна и е получил потвърждения, че Ливан е част от сделката. Председателят обаче не изключи, че Израел може да се опита "да подкопае споразумението, като се има предвид, че е най-засегнатата страна".