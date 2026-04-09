Рене Карабаш: Трябва да пишеш за това, от което те е страх

"Бях честна пред листа и се надявам да продължа да бъда", каза писателката Рене Карабаш (Ирена Иванова) на премиерата на новата си стихосбирка "Някой ме вика по име" в столичния клуб Mixtape5. "Тази книга е специална за мен с това, че в нея има едни от най-първите ми стихове в рими, които от много време искам да споделя с читателите ми."

Писателката сподели за своите семейни травми и страховете, които е наследила от своите предшественици. Последният роман, който тя пише, е посветен на травмата, нанесена от изоставянето. Според Карабаш, когато човек усети, че се намира във формат на повторение, тогава той започва да работи върху тези наследствени страхове и травми.

"Не е лесно, но затова пиша книги", каза Карабаш за преодоляването на травмите.

Водещият Петър Дочев обърна внимание на присъствието на Бог в творчеството на Карабаш.

"За мен Бог е в свободата и в любовта. Не мисля, че той е в страха. В нас има един трон, на който може да стои или любовта, или страхът", каза Рене Карабаш. На въпроса за страха, авторката сподели: "Това, от което те е страх, за него трябва да пишеш, защото там е големият заряд".

Шансове за наградата "Букър"

Припомняме, че романът на Рене Карабаш "Остайница", в превод на английски на Изидора Анжел, влезе в краткия списък за Международната награда "Букър". Това е вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните, след "Времеубежище" на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

"Имах подозрения и надежди, че ще бъда номинирана за международен "Букър", тъй като когато "Остайница" излезе във Великобритания, беше доста добре приета“, каза Рене Карабаш. Тя обясни, че нейният роман е започнал да се появява в класации за книги, за които читателите смятат, че ще бъдат номинирани за "Букър".

"Това е едно от онези неща, които се събуждаш и се чудиш дали наистина са се случили", сподели Карабаш. "Спънах се и влязох в краткия списък".

Авторката каза, че към момента пише следващия си роман, а също и нова пиеса по книгата "Остайница". Карабаш добави, че се надява екранизацията на "Останйница" да излезе до края на годината.