Доминацията на Александър Николов: Как българинът промени хода на полуфиналната серия в Италия

Александър Николов и тимът на Чивитанова успяха да възстановят равенството в полуфиналните плейофи на италианското волейболно първенство. Тимът, воден от Джампаоло Медей, се наложи над Верона с 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 25:22) в изключително оспорван втори двубой между двата тима. След тази победа общият резултат в сблъсъка за място на финала вече е 1:1, като се играе до три успеха.

Срещата започна при изключително високо напрежение, като гостите изтръгнаха първата част с минимална разлика в самия край. Лубе затвърди превъзходството си и във втория гейм благодарение на по-ефективни действия в нападение.

Макар домакините да показаха характер и да спечелиха третия сет, състезателите на Чивитанова не позволиха пълен обрат. Те демонстрираха по-добра концентрация в четвъртата част и сложиха точка на спора.

Над всички в залата бе българската звезда Александър Николов. Младият посрещач отново пое отговорност в критичните моменти и завърши като топ реализатор на срещата. Николов се отчете с 18 точки, като две от тях дойдоха след ключови блокади. За положителния изход на двубоя сериозен принос имаха също Ерик Льопки и Матиа Ботоло, които допълниха мощната атака на Лубе.

Интригата в серията се мести към третия мач, насрочен за тази събота (11 април). Двубоят ще стартира в 19:00 часа, като Верона отново ще има домакинското предимство в своята зала.

