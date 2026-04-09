През последните няколко години севернокорейци са получавали дистанционна работа в стотици западни компании, преструвайки се, че са от другаде, използвайки фалшиви автобиографии. Това е сериозен проблем от години, тъй като Северна Корея остава силно санкционирана от правителствата на САЩ и Европа, което означава, че компаниите нямат право да наемат севернокорейци.

ОЩЕ: "Избори" в Северна Корея: 99,9% активност, 99,9% "ЗА"

Но как да разпознаете севернокорейски хакер на интервю за работа? Този прост трик може никога да не ви е нужен, но за всеки случай.

Помолете кандидата да каже: "Ким Чен Ун е дебело и грозно прасе". В Северна Корея обидата към диктатора е сериозно престъпление. И дори в чужбина мнозина се страхуват да кажат подобни думи пред камера.

Това става и с кандидат, използващ името Таро Айкучи, който твърди, че е японец. Той сякаш е озадачен, видимо се чувства неудобно, преструва се, че не е разбрал въпроса, отказа да го каже и след това напуска интервюто.

🔥 How to spot a North Korean hacker in a job interview



You might never need this simple trick recruiters talk about — but just in case!



Ask the candidate to say: “Kim Jong-un is a fat ugly pig.”



In one case, an applicant using the name Taro Aikuchi, who claimed to be… pic.twitter.com/BpqvDiQe51 — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2026

Този трик не винаги работи. Някои севернокорейски фалшиви хакери, особено тези, които живеят в Китай или Русия, не винаги са под толкова строг надзор, колкото хакерите в границите на Северна Корея, и тези тактики не винаги са ефективни.