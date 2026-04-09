Кадиров иска да помага на Иран срещу САЩ и Израел, но не съвсем

Чеченският лидер Рамзан Кадиров ясно демонстрира нежелание да отиде "да помага" на "братята си мюсюлмани" в Иран срещу САЩ и Израел, особено ако има сухопътна военна операция в Иран. "По принцип" той е готов да го направи, но има определени действия на Техеран, които не одобрява.

Ето какво написа Кадиров в официалния си канал в Телеграм:

"В интернет се разпространява информация, че чеченските части са готови да настъпят в Иран, за да отблъснат американска сухопътна атака. Това би могло да се случи, ако Иран се биеше само срещу САЩ и Израел. Но те атакуват и наши братя.

Без съмнение аз лично подкрепям Иран, с едно "но" – не подкрепям ударите на Иран по цивилни цели и цивилна инфраструктура в арабските държави от Персийския залив. В братски отношения съм с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа и престолонаследника на Кралство Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд. Дълбоко съм отвратен да видя как цивилни в тези и други трети страни стават невинни жертви на конфликта".

Засега вероятността да има американска сухопътна операция в Иран стана по-малка, но примирието между САЩ и Иран е много крехко.

