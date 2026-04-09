"Циганският крал" се завръща и поиска главата на Антъни Джошуа

Тайсън Фюри иска да се изправи срещу Антъни Джошуа в дългоочакваната битка между бившите британски световни шампиони в тежка категория. Това може да се случи, ако Фюри спечели мача си при завръщането си срещу руснака Арсланбек Махмудов в Лондон в събота. 37-годишният Фюри излезе от оттеглянето си от бокса за пети път в кариерата си, за да се върне на ринга на стадиона на Тотнъм Хотспър, и гледа далеч отвъд уикенда.

"Трябва да мисля за Арсланбек Махмудов в събота вечер, но ако всичко върви добре, мачът с Джошуа е следващият, който искам. Знам, че току-що имаше мач с Джейк Пол, но какво от това... мачът си е мач. Така че да, ще съм готов за това веднага след това", каза той пред BBC радио в сряда.

36-годишният Джошуа за последно се боксира през декември, когато даде урок на американеца Джейк Пол с брутален нокаут в шестия рунд в Маями. Няколко дни след това бившият шампион на WBA, IBF и WBO беше откаран в болница в Нигерия след автомобилна катастрофа, при която загинаха двама негови близки приятели.

Американският бивш световен шампион по WBC Деонтей Уайлдър също предизвика Джошуа за дългоочаквана среща, след като победи британеца Дерек Чисора с разделено решение миналата събота.

Фюри, който не се е боксирал откакто загуби от действащия световен шампион от Украйна Олександър Усик през декември 2024 г., отхвърли идеята Уайлдър да се боксира с Джошуа.

"Никога не съм виждал двама мъже да се плъзгат толкова, колкото тези двама. Изглеждат като двама клубни боксьори от мач за бели якички в местен развлекателен център. За мен беше тъжно да гледам", каза той за мача между Уайлдър и Чисора.