Няма нито един мигрант от Иран у нас: МВР се хвали с голям спад на миграционния натиск

09 април 2026, 8:47 часа
Няма нито един мигрант от Иран у нас: МВР се хвали с голям спад на миграционния натиск

"Служебното правителство и "Гранична полиция" имат конкретни резултати в областта на нелегалната миграция. Ние не сме изправени пред миграционен натиск и не може да се говори за голям брой нелегални мигранти, които да влизат в България. На годишна база миграционният натиск е намалял с 56%", заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев пред БНТ. Още: Мигрантска криза у нас като през 2015 г.? Външно министерство с данни за натиска по границите (ВИДЕО)

Към момента са задържани 24 мигранти на входа на границите, но нито един от тях не е от Иран. Повечето са били от Мароко. 

Той увери, че няма нито един нелегален мигрант у нас от Иран. "Винаги има потенциален риск от мигранти, не го изключваме, а това, което се прави от "Гранична полиция" е, че границите ни се намират в силови и добри ръце", добави заместник-министърът на вътрешните работи.

Анчев отчете, че има и доста желаещи да станат граничари. 

Как МВР пресича купуването на гласове?

Той заяви още, че целта на служебното правителство е да пресече всякакво купуване на гласове за предсрочния вот. Това, което медиите показват е, че се използват различни институции в борбата срещу купения и контролиран вот.

Според него в момента има много нови системи за купуване на гласове. Това, което знае МВР като механизми е трудно за доказване, отчете Иван Анчев, като даде пример, че се използват и кредити за купуване на гласове. 

Според него тези, които се занимават с покупката на гласове, са свързани с криминална дейност.

Още: Даниел Митов: Мигрантският натиск по границите е намалял значително

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес