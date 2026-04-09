От религиозната теория до училищата: Черно-белият свят "против" абортите

Има въпроси, които в съвременния свят не би трябвало да съществуват като казуси. Тъй като обаче една част от човечеството не е дорасла до съвременния свят, съществуват.

Такъв казус е правото на аборт. Отвратителна, безумна и неадекватна дъвка, използвана най-често за политическа и религиозна употреба.

Тези дни темата е актуална, защото има скандал около една фондация, ориентирана, естествено към "традиционните християнски семейни ценности", която е обвинена, че разпространява материали против абортите в училище.

Което, ако е било наистина допуснато, е повече от обезпокоително. Българското училище, "слава богу", все още е светско и все още учебната програма е що-годе нормална. В него няма място за религиозна пропаганда, особено женомразка и откровено зловредна.

Говорещите глави-теоретици

Най-вбесяващото нещо по темата с абортите са говорещите глави. Те обикновено са мъже. Мъже, които не притежават матки, но обясняват на жените за техните матки. Мъже, които никога не са раждали, но обясняват на жените как да раждат. И мъже, които нямат деца или пък имат по едно дете, които обясняват на жените как да имат по 3-4-5 деца, защото другото е грях.

Според тези говорещи глави абортът е убийство. При всички положения. Те цитират изследвания, според които повечето аборти били по финансови причини, съответно това е себичност и липса на отговорност. Признават, че има аборти, при които е застрашен животът на майката, които са по медицински причини, и в тях МОЖЕ БИ, имало смисъл.

За тях "не искам деца" не е аргумент. За тях да си в невъзможност - финансова, материална, емоционална или психическа, да се грижиш за дете, не е аргумент. За тях да си в среда на страх или тормоз и да не желаеш да вкарваш в нея и едно дете не е аргумент. За тях си просто убийца.

Източник: Getty Images

Говорещите глави обикновено са теоретици. Те не знаят какво на практика коства решението да прекратиш една бременност. Не знаят на практика как се живее с последиците от това решение. Не знаят на практика и как се понася жребият на една проблемна бременност, която се налага да бъде прекъсната. Не знаят на практика и как се гледат 3-4-5 деца. Те са забити в своята теория на религиозен въздух под налягане, който изпълва главите им и им дава самочувствие, че им дава право да решават от името на жените.

И излизат с възвишените аргументи за душа, която слиза от първия момент на зачеването.

Избягват темата как тази душа ще живее и расте с родители, които не са я искали. Как ще познае щастието в среда, в която е дошла насила. За религиозните говорещи глави обаче щастието не е важно, важно е подчинението и спазването на догмите.

За тях е без значение, че светът и без това е достатъчно сложно място, за да го населяваме механично с деца, които не са желани. Всички деца заслужават да са искани и чакани. И ако това по някаква причина не е така, биват обречени на живот, който ще ги бележи завинаги с травми и комплекси. Това ли е достойното и богоугодно поведение? Живот на всяка цена, дори с угрозата за мизерия и нещастие?

Затова обикновено жените, дори тези с мъже и деца, живеещи в иначе много традиционен семеен модел, разбират, че правото на аборт е фундаментално. Защото знаем, за разлика от говорещите глави-теоретици, че животът не е черно-бял.

Автор: Десислава Любомирова