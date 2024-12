След като през деня стана ясно, че Израел е атакувал редица обекти в Сирия, Централното военно командване на САЩ съобщи, че американските сили също са извършили удари. Бомбардирани са общо 75 цели.

Според информацията, ударите са срещу лагери на "Ислямска държава" в централната част на Сирия. Използвани са бомбардировачи B-52, изтрелбители F-15 и щурмова авиация A-10 "Тъндърболт".

"Извършват се оценки на щетите от битката и няма индикации за цивилни жертви. Не трябва да има съмнение – ние няма да позволим на ИДИЛ да се възстанови и да се възползва от настоящата ситуация в Сирия. Всички в Сирия трябва да са наясно, че ще ги държим отговорни, ако подкрепят или са партньори с ИДИЛ по някакъв начин", каза генерал Майкъл Ерик Курила.

Междувременно, популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" обяви, че руското военно присъствие в Сирия и Близкия изток виси на косъм и на практика не съществува. Кюрдите блокираха руската военна активност при река Ефрат. Авиобазата в Хмеймим е отрязана, корабите от Тартус са в открити води, за да се избегне опит на бунтовнически групи да ги обстрелват. Чакаха се заповеди от Москва, местното командване не предприе действия, което беше нужно предвид развиващите се бързо събития на място, недоволства каналът, който е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

На този фон, протурският информационен източник Clash Report съобщава, че Русия мисли да пренесе контрабандно каквото може свое оръжие от Сирия през Босфора и Дарданелите - с цивилни плавателни съдове. Конвенцията от Монтрьо позволява на Турция да затваря проливите за всякакви военни кораби и Анкара стори това от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин.

At this point, the Russian presence in Syria is not just hanging by a thread, as Rybar claims—it is essentially eliminated. There will be no Russians in Syria, and subsequently none in Africa either. This is called checkmate. I agree with the rest of what was said. pic.twitter.com/ZLRWrTKSZt