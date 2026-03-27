Израел удари централен обект за ракети и морски мини в Иран, дронове атакуваха пристанище в Кувейт (ВИДЕО)

В ранните часове на петък, 27 март, въздушни удари засегнаха множество райони в Техеран и Исфахан, като се съобщава за експлозии в иранската столица и близките градове. Израелските въоръжени сили обявиха нова вълна от атаки, насочени срещу Ислямската република, а свидетели описаха взривовете като масови и интензивни. Експлозии са чути в централната, западната, източната и северната част на столицата, както и в околните райони, включително Робат Карим, Рей, Варамин и Шахриар, предава опозиционната телевизия Iran International.

Свидетелските разкази от Исфахан сочат продължителни удари, поразили различни части на града в продължение на дълъг период. За взривове се съобщава също така в Кашан и Шахин Шар.

Air strikes struck multiple areas of Tehran and Isfahan, with explosions reported across several districts and nearby towns early Friday, according to accounts circulating on social media and initial reports.



— Iran International English (@IranIntl_En) March 27, 2026

Israeli aircraft bombed Iran's IRGC Aerospace Forces headquarters in Tehran overnight.
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 27, 2026

Израел бомбардира ключов военен обект

Израел бомбардира най-важния ирански обект за производство на ракети с морско базиране и мини, съобщи междувременно израелската армия. Става въпрос за съоръжението в Язд (Централен Иран), използвано за планиране, разработване, сглобяване и съхранение на модерни ракети, предназначени за изстрелване от кораби, подводници и хеликоптери към морски цели. „Това е обект, където иранските военноморски сили разработват по-голямата част от ракетите и морските мини“, заявиха от армията на Израел.

STRUCK: Iranian Regime's primary facility for the productions of missiles and sea mines in Yazd, Iran



The site was used for the planning, development, assembly, and storage of advanced missiles intended for launch from cruise platforms, submarines, and helicopters toward — Israel Defense Forces (@IDF) March 27, 2026

Атаката е осъществена въз основа на разузнавателна информация, предоставена от Дирекцията за военно разузнаване и Отдела за военноморско разузнаване. Нанесен е "сериозен удар върху производствените възможности на военноморските сили" на Иран, твърдят израелските сили.

Israel says it struck a key Iranian naval missile site in Yazd and hit ballistic missile and air defense targets overnight, including in Tehran, dealing a blow to Iran's weapons production capabilities. — Iran International English (@IranIntl_En) March 27, 2026

През нощта израелски самолети нанесоха удари и по обекти за производство на балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана в цял Иран, съобщиха Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ).

В Техеран ударите бяха насочени към инфраструктура, използвана за производство на оръжия, с акцент върху съоръженията за балистични ракети, докато в западните части на страната бяха ударени ракетни пускови установки и складове, твърдят военните, които заявиха, че целите са представлявали заплаха за Израел.

Атаките идват ден след като Израел уби командира на Военноморските сили на Иранската революционна гвардия и други висши офицери.

Иран отвърна с изстрелване на серия от балистични ракети срещу Израел, но няма пострадали. Иранските въоръжени сили предупредиха също така, че хотелите, в които са настанени американски войници в целия регион, ще бъдат мишени във войната.

Дронове атакуваха пристанище в Кувейт, САЩ със съобщение към гражданите си в ОАЕ

Дронове същевременно удариха пристанището Шувайх в Кувейт, причинявайки материални щети, съобщиха пристанищните власти на страната, добавяйки, че няма данни за ранени хора.

Според информация на The New York Times Държавният департамент на САЩ призовава американските граждани в ОАЕ да намерят сигурно място, а туристите - да напуснат страната. Според изданието президентът Доналд Тръмп е взел решение и е планирана наземна операция срещу Иран.

