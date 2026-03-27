Израел удари централен обект за ракети и морски мини в Иран, дронове атакуваха пристанище в Кувейт (ВИДЕО)

27 март 2026, 9:53 часа
В ранните часове на петък, 27 март, въздушни удари засегнаха множество райони в Техеран и Исфахан, като се съобщава за експлозии в иранската столица и близките градове. Израелските въоръжени сили обявиха нова вълна от атаки, насочени срещу Ислямската република, а свидетели описаха взривовете като масови и интензивни. Експлозии са чути в централната, западната, източната и северната част на столицата, както и в околните райони, включително Робат Карим, Рей, Варамин и Шахриар, предава опозиционната телевизия Iran International.

Свидетелските разкази от Исфахан сочат продължителни удари, поразили различни части на града в продължение на дълъг период. За взривове се съобщава също така в Кашан и Шахин Шар.

Още: Водят се тайни преговори за мир: Ако САЩ превземат остров Харг, Иран ще е в ъгъла и ще атакува

Израел бомбардира ключов военен обект

Израел бомбардира най-важния ирански обект за производство на ракети с морско базиране и мини, съобщи междувременно израелската армия. Става въпрос за съоръжението в Язд (Централен Иран), използвано за планиране, разработване, сглобяване и съхранение на модерни ракети, предназначени за изстрелване от кораби, подводници и хеликоптери към морски цели. „Това е обект, където иранските военноморски сили разработват по-голямата част от ракетите и морските мини“, заявиха от армията на Израел.

Атаката е осъществена въз основа на разузнавателна информация, предоставена от Дирекцията за военно разузнаване и Отдела за военноморско разузнаване. Нанесен е "сериозен удар върху производствените възможности на военноморските сили" на Иран, твърдят израелските сили.

Още: САЩ пращат още 10 000 войници в Близкия изток: Тръмп мисли и казва, че преговаря с точните хора в Иран (ВИДЕО)

През нощта израелски самолети нанесоха удари и по обекти за производство на балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана в цял Иран, съобщиха Израелските отбранителни сили (IDF/ЦАХАЛ).

В Техеран ударите бяха насочени към инфраструктура, използвана за производство на оръжия, с акцент върху съоръженията за балистични ракети, докато в западните части на страната бяха ударени ракетни пускови установки и складове, твърдят военните, които заявиха, че целите са представлявали заплаха за Израел.

Атаките идват ден след като Израел уби командира на Военноморските сили на Иранската революционна гвардия и други висши офицери.

Иран отвърна с изстрелване на серия от балистични ракети срещу Израел, но няма пострадали. Иранските въоръжени сили предупредиха също така, че хотелите, в които са настанени американски войници в целия регион, ще бъдат мишени във войната.

Дронове атакуваха пристанище в Кувейт, САЩ със съобщение към гражданите си в ОАЕ

Дронове същевременно удариха пристанището Шувайх в Кувейт, причинявайки материални щети, съобщиха пристанищните власти на страната, добавяйки, че няма данни за ранени хора.

Според информация на The New York Times Държавният департамент на САЩ призовава американските граждани в ОАЕ да намерят сигурно място, а туристите - да напуснат страната. Според изданието президентът Доналд Тръмп е взел решение и е планирана наземна операция срещу Иран.

Още: При сухопътна операция: Иран готви истински ад за американските войски с милион мобилизирани

Димитър Радев
Израел Кувейт Техеран ОАЕ Иран Исфахан война Израел война Иран
