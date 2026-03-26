Началникът на израелската армия: На ръба сме. В Иран се засилва натискът да бъде произведено ядрено оръжие

Началникът на израелския генщаб Еял Замир предупреди, че израелската армия (IDF) е близо до точката на пречупване заради продължителното време, в което води активни военни действия. IDF воюва в Газа вече трета година, периодично прави офанзиви в Ливан, включително сега, и вече за втори път влезе във война с Иран за по-малко от година.

"Вдигам 10 пъти аларма", казал Замир на правителствено заседание, подчертавайки спешната необходимост от нови закони за наборната военна служба, резерва и разширената служба, предаде израелският Канал 12. "Резервът няма да може да издържи при тези драматични обстоятелства", добавил той, предупреждавайки, че "няма да мине много време, преди IDF да стане неспособна да извършва дори рутинни мисии за сигурност".

BIG: In a leaked cabinet recording, Israeli Chief of Staff Eyal Zamir warned that the IDF is nearing a breaking point after prolonged conflict.



"I am raising ten red flags," Zamir told ministers, stressing the urgent need for new laws on conscription, reserves, and extended…

Междувременно The Wall Street Journal публикува материал, в който твърди, че Израел е променил военната си стратегия за Иран. Вместо да се цели в дестабилизиране и дори сваляне на иранския режим, сега Израел се мъчи да нанесе колкото може повече щети по иранския военнопромишлен комплекс и да го върне колкото се може по-назад в развитието му.

Още: Иран: Подкрепата на Путин ни вдъхновява във войната със САЩ

С евентуален натиск от страна на Тръмп за скорошно прекратяване на войната, Израел се стреми да нанесе трайни щети, преди боевете да спрат, се казва в материала.

Повече несигурност и по-опасен Иран

Същевременно Reuters съобщи, че хардлайнерите в Иран все повече настояват страната да се стреми да направи своя ядрена бомба и евентуално да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Натискът идва след като аятолах Али Хаменей беше убит, както и редица видни фигури от иранския режим, което обаче увеличи влиянието на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Въпреки че Иран официално не е променил ядрената си политика, вътрешният дебат се засилва, като някои фигури в иранските управляващи кръгове твърдят, че ядреното оръжие вече е необходимо за оцеляването на Иран. Други обаче остават предпазливи и не е ясно дали тази реторика ще доведе до реална промяна в политиката или е инструмент за преговорите за мир.

Още: Тръмп: Иранците молят за сделка, ако не го направят, ще бъдем най-лошият им кошмар (ВИДЕО)