Не искам глупав човек да бъде президент (ВИДЕО)

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и за да няма съмнение, по-долу в текста прилагаме и видео от момента, в който ги казва на поредната си пресконференция, изпъстрена с едни и същи клишета по всички важни теми.

От понеделник до събота Тръмп всеки ден печели войната в Иран, в неделя - печели на голф

"Ще го кажа веднага - аз съм единственият президент, който някога се е явявал на когнитивен тест. Минах го 3 пъти. Всъщност е много труден тест за много хора. За мен не беше труден", заяви Тръмп и обясни, че в началото въпросите били лесни в началото, в средата ставали по-трудни, а към края много малко хора можели да отговорят ("математически уравнения и такива работи"). "Разбих го", увери Тръмп какво направил с теста:

😁 Trump: "I don't want a stupid person being president. I'm the only president that ever took a cognitive test. I took it 3 times. It's actually a very hard test for a lot of people. It wasn't hard for me". pic.twitter.com/5JtUlAHtFy — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2026

Говорим да я приключим, не мога да ви кажа кога. Спечелихме тази война. Преговаряме с бомби