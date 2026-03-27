Правителството на Гюров:

Не искам глупав човек да бъде президент (ВИДЕО)

27 март 2026, 7:12 часа 527 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и за да няма съмнение, по-долу в текста прилагаме и видео от момента, в който ги казва на поредната си пресконференция, изпъстрена с едни и същи клишета по всички важни теми.

От понеделник до събота Тръмп всеки ден печели войната в Иран, в неделя - печели на голф

"Ще го кажа веднага - аз съм единственият президент, който някога се е явявал на когнитивен тест. Минах го 3 пъти. Всъщност е много труден тест за много хора. За мен не беше труден", заяви Тръмп и обясни, че в началото въпросите били лесни в началото, в средата ставали по-трудни, а към края много малко хора можели да отговорят ("математически уравнения и такива работи"). "Разбих го", увери Тръмп какво направил с теста:

Говорим да я приключим, не мога да ви кажа кога. Спечелихме тази война. Преговаряме с бомби

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп цитати
