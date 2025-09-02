Войната в Украйна:

Си Дзинпин, Моди и Путин - пренарежда ли се световният ред в Китай? (ВИДЕО)

02 септември 2025, 19:30 часа 389 прочитания 0 коментара

Пълномащабната война в Украйна е резултат от „държавния преврат“ в Киев, подкрепен от Запада, и постоянните опити за „въвличане“ на страната в НАТО. Това заяви руският президент Владимир Путин на заседание на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (бел. ред. - кратък исторически преглед на фактите обаче показва съвсем различна картина - припомнете си тук).

Припомняме, че преди няколко дни руския държавен глава пристигна на посещение в Китай за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, и ще остане до 3 септември.

По време на форума Путин каза, че високо цени усилията и предложенията от Китай и Индия, които имат за цел да улеснят разрешаването на украинската криза.

На срещата между Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин двамата лидери отправиха критики към Запада, а китайският държавен ръководител осъди „проявите на хулиганско поведение“ от някои държави. Путин защити военните действия на Русия в Украйна и обвини Запада за започването на конфликта. 

Източник: kremlin.ru

В сряда президентът на Русия ще присъства като главен гост на тържествените мероприятия, посветени на 80-годишнината от победата над Япония и края на Втората световна война.

Безпрецедентното събиране на толкова държавни ръководители на източни държави повдигна въпроси за пренареждането на глобалната картина в контекста на международни конфликти.

Когато Шанхайската организация бе основана през 2001 г., нейната цел бе свързана основно с ангажименти в Централна Азия. Днес все по-отчетливо се говори, че нарастващото влияние на Москва в региона и особеното сътрудничество между Китай и Руската федерация, които са както партньори, така и конкуренти.

Миналата година ШОС се разшири с присъединяването на Беларус. Това беше предшествано от приемането на Иран през 2023 г. и присъединяването на Индия и Пакистан през 2017 г. ю

Анализаторите считат, че Пекин ще използва форума, за да демонстрира алтернативни концепции за глобално господство. Това идва на фона на водения от САЩ международен ред, в който се сблъскват политики за надмощие, търсене на нови пазари и изнасяне на конфликти в различни райони.

Александра Йошева
