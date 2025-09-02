Владимир Путин: Русия няма да атакува Европа, това е пълна глупост

Твърденията на Европа, че Русия планира да я атакува, са "провокация" или "пълна некомпетентност", заяви кремълският диктатор Владимир Путин в разговор със словашкия премиер Роберт Фицо - един от малкото евролидери, поддържащи сравнително приятелски отношения с Москва. Двамата разговаряха на 2 септември в Пекин, където утре ще вземат участие в парада по случай годишнината от края на Втората световна война.

"Подклажда се истерия"

"Непрекъснато се подклажда истерия, че Русия планира да атакува Европа. Мисля, че за разумните хора е ясно: това е провокация или пълна некомпетентност. Всеки разумен човек добре знае, че Русия никога не е имала, няма и няма да има желание да атакува никого", заяви Путин.

Думите му звучат категорично, но са в пълен противовес на това, което историята ни показва. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага диктатор води пълномащабна война в Украйна от февруари 2022 г., преди това подпали Източна Украйна през 2014 г., той бе сред основните лица във Втората чеченска война (1999-2000 г.) и в Руско-грузинската война (2008 г.).

Снимка: Kremlin.ru

Путин пак повтори наративите си за "първопричините" за войната в Украйна

Владимир Путин пак посочи, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, че войната в Украйна била провокирана от поведението на Запада, а основната цел на Русия била да защити интересите си.

Вчера, при откриването на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), диктаторът нарече Революцията на достойнството в Украйна през 2014 г. "преврат", подкрепен от Запада. Тогава украинските граждани, с месеци наред протести, свалиха проруския президент Виктор Янукович, който избяга в Руската федерация, и поискаха път към Европейския съюз.

"Що се отнася до "агресивните планове на Русия по отношение на Европа", искам да подчертая още веднъж, че това е пълна глупост, която няма абсолютно никаква основа", твърди Владимир Путин.

Путин: Тръмп слуша Русия

Той също така отбеляза, че САЩ, под ръководството на Доналд Тръмп, "започнаха да се вслушват в Русия" и че срещата на върха в Аляска на 15 август била доказателство за това. Путин изрази надежда, че конструктивният диалог между Москва и Вашингтон ще продължи.