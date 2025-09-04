Си Дзинпин поиска от Фицо да му помогне за сближаване на ЕС с Китай

Китайският президент Си Дзинпин тази сутрин поздрави Словакия за това, че "поддържа приятелство" с Китай и заяви пред премиера Роберт Фицо, че се надява Братислава да помага на Пекин с изграждането на отношенията му с ЕС. Международната общност се нуждае от единство и сътрудничество повече от всякога, заяви Си пред Фицо. Вчера Фицо присъства на мащабния военен парад в Пекин, който демонстрира китайската военна мощ и дипломатическо влияние.

Китай разчита на някои страни от ЕС, сред които Словакия, да говорят от името на Пекин пред ЕС, който наложи високи мита върху китайските електромобили заради твърдения за нелоялна конкуренция. Словакия е една от петте страни в ЕС, които се противопоставят на тези мита.

Си каза, че се надява Братислава да продължи да играе "положителна роля" в насърчаването на отношенията между Китай и ЕС, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.

Заедно с Унгария – друга страна членка на ЕС, управляваната от популисти, Словакия се опитва да привлече инвестиции от китайски фирми, продаващи стоките си в Европа, отбелязва Ройтерс. Но за разлика от Будапеща, Братислава бавно извлича ползи от отношенията си с втората по големина икономика в света, като едва миналата година успя да издигне връзките си с Пекин на стратегическо ниво.

Утре Фицо ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, след като във вторник каза пред руския държавен глава Владимир Путин, че иска нормализиране на отношенията с Кремъл, дори в момент, когато ЕС се опитва да се откаже от руските енергийни доставки заради инвазията в Украйна през 2022 г.

