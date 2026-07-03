Войната в Украйна:

Сексуален тормоз над непълнолетни момичета: Пратиха в затвора служители на турския парламент

03 юли 2026, 17:51 часа 385 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Сексуален тормоз над непълнолетни момичета: Пратиха в затвора служители на турския парламент

Съд в Анкара осъди на първа инстанция с лишаване от свобода четирима бивши служители от бюфета на турския парламент за сексуално малтретиране и тормоз над непълнолетни стажантки. Обвиняемите са работили в кафенето на парламента, където според прокуратурата четири момичета на възраст под 18 години са били сексуално малтретирани или тормозени, докато са били на стаж в Mеджлиса в рамките на държавна програма за професионално образование и обучение на работното място. 

Съдът е определил за Дурмуш Угурлу седем години и четири месеца затвор, за Реджеп Севен – шест години и три месеца, за Халил Илкер Гюнер – две години и четири месеца и за Ибрахим Бешлиоглу – две години и три месеца по обвинения, свързани със сексуално малтретиране или тормоз над непълнолетни, съобщи вестник „Търкиш минит“. 

Петият обвиняем по делото - Рамазан Четин, е бил оправдан поради липса на доказателства за извършено престъпление. 

Още: Bloomberg: Турция ще замести САЩ като защитник на Европа

Изданието припомня, че прокуратурата беше поискала наказания лишаване от свобода до 16 години и половина за всеки един от обвиняемите.

Медията припомня, че въпросното дело не е първото, свързано с обвинения в неправомерно сексуално поведение срещу парламентарни служители. През 2018 г. парламентът е обявил, че мъж от персонала е тормозил 16-годишна стажантка в Меджлиса и че същият е бил уволнен след вътрешно разследване.

Таксиметровите шофьори в Анкара ще предлагат локум и одеколон: Ето кога

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Малтретиране парламент присъди сексуален тормоз съд
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес