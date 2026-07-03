Сексуален тормоз над непълнолетни момичета: Пратиха в затвора служители на турския парламент

Съд в Анкара осъди на първа инстанция с лишаване от свобода четирима бивши служители от бюфета на турския парламент за сексуално малтретиране и тормоз над непълнолетни стажантки. Обвиняемите са работили в кафенето на парламента, където според прокуратурата четири момичета на възраст под 18 години са били сексуално малтретирани или тормозени, докато са били на стаж в Mеджлиса в рамките на държавна програма за професионално образование и обучение на работното място.

Съдът е определил за Дурмуш Угурлу седем години и четири месеца затвор, за Реджеп Севен – шест години и три месеца, за Халил Илкер Гюнер – две години и четири месеца и за Ибрахим Бешлиоглу – две години и три месеца по обвинения, свързани със сексуално малтретиране или тормоз над непълнолетни, съобщи вестник „Търкиш минит“.

Петият обвиняем по делото - Рамазан Четин, е бил оправдан поради липса на доказателства за извършено престъпление.

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Изданието припомня, че прокуратурата беше поискала наказания лишаване от свобода до 16 години и половина за всеки един от обвиняемите.

Медията припомня, че въпросното дело не е първото, свързано с обвинения в неправомерно сексуално поведение срещу парламентарни служители. През 2018 г. парламентът е обявил, че мъж от персонала е тормозил 16-годишна стажантка в Меджлиса и че същият е бил уволнен след вътрешно разследване.

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